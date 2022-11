Twitter d’Elon Musk vacille après 1 200 autres départs

Elon Musk a envoyé une rafale d’e-mails aux employés de Twitter vendredi matin avec un plaidoyer.

“Quiconque écrit réellement un logiciel, veuillez vous présenter au 10e étage à 14 heures aujourd’hui”, a-t-il écrit dans un message de deux paragraphes, qui a été lu par le New York Times. “Merci Elon.”

Environ 30 minutes plus tard, M. Musk a envoyé un autre e-mail disant qu’il voulait en savoir plus sur la “pile technologique” de Twitter, un terme utilisé pour décrire le logiciel d’une entreprise et les systèmes associés. Puis, dans un autre e-mail, il a demandé à certaines personnes de se rendre au siège de Twitter à San Francisco pour se rencontrer en personne.

Twitter est sur le point de basculer alors que M. Musk refait l’entreprise après l’avoir achetée pour 44 milliards de dollars le mois dernier. Le milliardaire a poussé sans relâche à mettre son empreinte sur le service de médias sociaux, réduisant de 50% sa main-d’œuvre, licenciant des dissidents, recherchant de nouveaux produits d’abonnement et délivrant un message dur que l’entreprise doit façonner ou elle fera face à la faillite.

Maintenant, la question est de savoir si M. Musk, 51 ans, est allé trop loin. Jeudi, des centaines d’employés de Twitter ont démissionné en masse après que M. Musk leur ait donné un délai pour décider de partir ou de rester. Tant de travailleurs ont choisi de partir que les utilisateurs de Twitter ont commencé à se demander si le site survivrait, en tweetant des messages d’adieu au service et en transformant des hashtags comme #TwitterMigration et #TwitterTakeover en sujets tendance.