Twitter de la NFL fustige Skip Bayless sans âme pour le tweet de Damar Hamlin

Alors que le monde de la NFL se rassemblait pour prier pour Damar Hamlin, Skip Bayless a lancé un tweet sans cœur qui avait des gens appelant à son licenciement.

Monday Night Football s’est terminé dans des circonstances terrifiantes avec le match entre les Bills et les Bengals suspendu après que Damar Hamlin a dû être retiré du terrain via une ambulance et emmené à l’hôpital.

Hamlin s’est effondré après avoir fait un tacle. Il avait besoin de RCR sur le terrain alors que les joueurs et les entraîneurs des deux équipes semblaient visiblement ébranlés.

Les fans, les médias et le monde du sport ont largement répondu sur Twitter en exprimant leur inquiétude et en envoyant leurs meilleurs vœux à Hamlin et à sa famille.

Quant à Skip Bayless, il s’est ridiculisé avec le tweet le plus sans âme du siècle.

« Nul doute que la NFL envisage de reporter le reste de ce match – mais comment ? À cette fin de saison, un match de cette ampleur est crucial pour le résultat de la saison régulière… qui semble soudainement si hors de propos.

Le reste de Twitter est venu pour Bayless immédiatement.

NFL Twitter a appelé au licenciement de Skip Bayless après le tweet de Damar Hamlin

Parlez-vous sérieusement du moment où le match de football devrait être reporté? La santé de Damar Hamlin est TOUT ce qui compte en ce moment ! Rien d’autre!!! https://t.co/LNlbJLx1pY – SAUCE (@iamSauceGardner) 3 janvier 2023

Annuler le jeu et annuler Skip Bayless —Scott Blumstein (@SBlum2711) 3 janvier 2023

Je ne veux même pas donner à son tweet plus de poids et de trafic qu’il n’en a déjà, parce que c’est tout son morceau. Mais quand vous devez couler aussi bas que Skip Bayless l’a fait pour que cette prise soit le “mec à réaction chaude”. Tu n’as juste plus d’âme. – Joey Knish (@JoeyKnish22) 3 janvier 2023

Skip Bayless dit toujours des trucs stupides et personne ne le vérifie pour ça Quand ce mf sera-t-il viré – ‏َ (@BolWrld) 3 janvier 2023

Feu. Sauter. Sans baie. — 𝐏𝐚𝐩𝐚𝐉𝐞𝐰𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐬 (@PapaJewSports) 3 janvier 2023

Si c’est la fin de Skip Bayless à la télévision, qui… soyons réalistes… c’est attendu depuis longtemps, je ne suis pas le moins du monde surpris de voir comment ça se passe – Alex Chauvancy (@AlexC_THW) 3 janvier 2023

Cela ne vaut pas la peine d’accorder une quelconque attention à ce tweet de Skip Bayless. Juste un perdant avec un tweet perdant. Il nous a montré qui il est vraiment bien trop de fois au fil des ans pour que vous soyez tous choqués par cela — PAS D’OPTIMUS !!! (@TerranovaNoah) 3 janvier 2023

Skip Bayless sera-t-il viré pour ce tweet insensible et dégoûtant ?! L’entreprise et le public seront-ils scandalisés par le fait qu’un de leurs employés vient d’ignorer la vie d’un autre homme à cause d’un match de football ? ! Ou obtient-il un laissez-passer? Gardez l’énergie constante. Quel mec smfh pic.twitter.com/iDwdC0ufog — Su’a (@iammsuzy) 3 janvier 2023

Bayless est un marchand de hot-take. Il gagne sa vie en disant des choses incendiaires et en obtenant une réaction de leur part. Donc, à certains égards, ce n’est pas une surprise.

Pourtant, on pourrait penser que Bayless comprendrait que faire la situation sur les scénarios de football était une mauvaise décision. La vie d’un homme est en jeu. C’est littéralement la seule chose qui compte. Pas les séries éliminatoires. Pas le classement. Pas la semaine 17.

Quarante minutes après l’avoir tweeté, Bayless n’avait pas supprimé le tweet, bien qu’il soit parfaitement proportionné. Cela dit probablement tout.