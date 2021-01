Depuis 2016, les utilisateurs sur toutes les plateformes ont été informés que certaines choses qu’ils voyaient ou partageaient étaient contestées par des vérificateurs externes. Sur Facebook, les utilisateurs étaient dirigé aux articles de Wikipédia pour fournir des informations sur les publications qu’ils lisaient. Sur YouTube, le contexte de Wikipedia a été ajouté sous certaines vidéos traitant des théories du complot et des sujets adjacents à la théorie du complot. Contrairement au contenu qu’elles étaient censées modifier, ces étiquettes étaient inertes, inintéressantes et fréquemment absurde .

Chacune des grandes plates-formes sociales a géré les défis de la présidence Trump à sa manière, s’efforçant de résoudre ou de neutraliser diverses préoccupations urgentes et contradictoires des utilisateurs, des annonceurs, des législateurs et parfois du président américain lui-même.

Une étiquette informative seule – en particulier celle qui ne fournit pas d’informations qui ne pourraient pas être facilement trouvées ailleurs – représente un ensemble particulier d’hypothèses sur la nature du problème en premier lieu. Cela suppose que les utilisateurs partageant de la désinformation se trompent simplement; que les affirmations d’autorité et d’expertise externes sont convaincantes; qu’un article de Wikipédia suffit à transporter quelqu’un d’une terre plate à celle qu’il a choisi de laisser derrière lui; ou qu’un avertissement sur des informations interdites ne sera pas séduisant, mais décourageant. (Quel genre de théoricien du complot d’atterrissage sur la lune n’est pas au courant de l’histoire officielle – et, au fait, vraie – des astronautes américains atterrissant sur la lune?)

Et le 16 novembre: «Tout ou partie du contenu partagé dans ce tweet est contesté et pourrait être trompeur au sujet d’une élection ou d’un autre processus civique.

Trois ans plus tard, les législateurs, aux côtés de hordes d’utilisateurs réguliers, utilisaient la plateforme pour mendier Le directeur général de Twitter a interdit au président de maintenir intacte la démocratie américaine, car le président lui-même l’a utilisée pour revendiquer une élection qu’il a perdue. Il était impossible d’ignorer Twitter sans ignorer M. Trump, et il n’y avait certainement pas d’ignorer M. Trump.

La plupart du temps, ce point est fait avec un coup d’œil: sortez de l’ordinateur, sortez, parlez à des gens qui ne tweetent pas tout le temps si vous voulez savoir ce qui se passe vraiment. Bien sûr, c’est le genre de chose que vous entendez le plus sur Twitter lui-même, où cela sonnait autrefois sage mais, au fil des ans, a commencé à ressembler, parfois, à un vœu pieux qui frise le désespoir, surtout quand il vient des gens – et je prétendrai seulement parler de moi ici, d’autres journalistes peuvent parler pour eux-mêmes – qui doivent tellement au service, professionnellement, que d’en parler sans une sorte de divulgation semble à la limite de l’éthique. (Imaginez l’étiquette informative: « Ce journaliste lit Twitter au lit des deux côtés de la journée. »)

Peut-être avez-vous entendu l’expression «Twitter n’est pas la vraie vie» en référence à un certain nombre de situations où le consensus d’un groupe de personnes sur le service est entré en collision avec une réalité externe (la campagne Biden, par exemple, a adopté le mantra avant et après que M. Biden ait remporté la primaire démocrate).

Une grande partie de la planification et de la préparation de la brèche du Capitole par des émeutiers pro-Trump s’est déroulée en vue claire sur Twitter, où il était compris par différents groupes d’utilisateurs, de manière totalement incompatible, d’être à la fois la «vraie vie» et tous parlent – c’est l’une des raisons pour lesquelles l’événement a surpris tant de monde, tandis que d’autres ont insisté sur le fait qu’il était inévitable depuis des années.

Twitter est certainement utilisé pour différentes choses. C’est un outil inestimable pour l’activisme, comme son rôle menant aux manifestations de Black Lives Matter cet été l’a encore clairement démontré. C’est aussi un endroit où les gens essaient de pomper des sous. Dans sa forme la plus efficace, c’est un outil pour forcer le problème (le faire pour les marques, c’est comment gagner de l’argent).

En ce qui concerne le président Trump, les médias américains ont adopté plus rapidement Twitter que les politiciens américains, mais les politiciens américains ont compris intuitivement à quoi cela servait. Il n’est pas efficace pour la délibération ou la discussion, comme de nombreux utilisateurs de Twitter de premier plan semblent encore frustrés de le croire, ou pour créer des communautés durables, mais pour vous faire voir, trouver vos employés et les laisser vous trouver, emprunter ou construire un suivi grâce à la performance, et pour avoir manifesté tout ce qui précède en une sorte de pouvoir qui, sinon exactement externe, était connecté au monde extérieur à Twitter.

En d’autres termes, Twitter est un endroit assez attrayant pour mener un certain type de campagne politique. Vous pouvez dire ce que vous voulez, même si ce n’est pas vrai. Vous pouvez apparaître disponible et accessible tout en refusant de vous engager avec qui que ce soit, pour quelque raison que ce soit. C’est un endroit où vous pouvez exercer une fausse légitimité suffisamment bien pour récolter bon nombre de ses avantages.

Les dizaines de procès liés aux élections de la campagne Trump ont échoué devant les tribunaux, comme en témoignent des centaines de pages de transcriptions bizarres et humiliantes, mais ils ont très bien fonctionné sur Twitter, où ils existait comme une collection de symboles d’autorité et d’action juridiques, comme des revendications flottantes de preuve et comme un flux sans fin de promesses et de mises à jour.

Aussi utile que Twitter soit pour faire campagne – et cela pourrait être dit de la plupart des médias sociaux contemporains – ce n’est évidemment pas un excellent outil pour l’administration du gouvernement. Il a été utile pour les révolutionnaires du monde entier comme moyen d’affirmer brièvement le pouvoir contre les gouvernements; plus tard, il a été utilisé par les gouvernements pour sévir sur l’opposition.