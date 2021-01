Les entreprises de médias sociaux se sont précipitées pour se distancer de la violente attaque de la foule au Capitole la semaine dernière, que M. Trump avait alimentée dans des publications sur les réseaux sociaux et des commentaires publics. Après le déchaînement, Twitter et Facebook ont ​​verrouillé les comptes de M. Trump, avant de finalement lui interdire leurs services et de couper les mégaphones du président.

D’autres plateformes de médias sociaux, telles que Snapchat et Reddit, ont également pris des mesures pour limiter M. Trump et les discours toxiques qui pourraient inspirer les gens à la violence ces derniers jours. Facebook et Twitter ont depuis élargi leurs actions. Lundi, Facebook a déclaré qu’il commencerait à supprimer tout contenu faisant référence à «Stop the Steal», un cri de ralliement pour les partisans de Trump qui croient que l’élection a été volée à M. Trump.

Les actions de Facebook et Twitter ont été saluées par les libéraux et d’autres, mais ont également soulevé des questions sur le pouvoir des entreprises sur le discours en ligne.

La théorie du complot QAnon a longtemps été puissante pour M. Trump. Ses croyants positionnent M. Trump comme un héros qui tente d’éradiquer une élite mondiale de pédophiles adorateurs de Satan. Une femme qui a violé le Capitole la semaine dernière et a été abattue, Ashli ​​Babbitt, était une croyante de QAnon.

Alors que la théorie du complot s’est propagée en ligne pendant des années, les entreprises de médias sociaux n’ont déménagé que ces derniers mois pour supprimer le contenu qui y est lié. En août dernier, Facebook a commencé à établir des politiques interdisant les groupes QAnon qui appelaient à la violence, avant d’étendre le mouvement en octobre en disant qu’il supprimerait tout groupe, page ou compte Instagram ouvertement identifié à QAnon.

En juillet, Twitter a interdit à 7000 comptes QAnon et bloqué les sujets liés à la théorie du complot d’apparaître dans ses sujets tendance. Mais les théories ont persisté à réapparaître sur Twitter et d’autres plateformes de médias sociaux, menant au harcèlement en ligne et à la violence physique.