Les entreprises «doivent cesser de s’inspirer du complexe Outrage-Industrial» et «rester en dehors de la politique», a déclaré Mitch McConnell. Twitter a éclaté en dérision, notant à quel point le GOP était satisfait du résultat de Citizens United contre FEC.

« Les Américains n’ont pas besoin ni ne veulent que les grandes entreprises amplifient la désinformation ou réagissent à chaque controverse fabriquée avec une signalisation frénétique de gauche », Le chef de la minorité républicaine au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré lundi dans un communiqué.

L’attaque inhabituelle de McConnell contre les grandes entreprises – qui a longtemps été un allié fiable du Parti républicain et bénéficiaire des avantages découlant de ses politiques – est venue sur la loi électorale controversée adoptée par la Géorgie la semaine dernière. Le projet de loi de 98 pages rend le vote anticipé et absent un peu plus difficile, renforce le rôle de la législature de l’État dans la tenue des élections et introduit d’autres changements – y compris en faisant un crime d’offrir de la nourriture et de l’eau aux électeurs qui attendent en ligne.





Aussi sur rt.com

« Félicitations pour avoir pris position »: Obama soutient la décision de la MLB de retirer le match des étoiles de Géorgie au milieu des droits de vote







La loi a été décriée comme «Le nouveau Jim Crow» du côté démocrate, qui a affirmé qu’il avait été adopté en réponse aux victoires surprises de deux candidats du Parti démocrate au second tour des élections en janvier. «Jim Crow» fait référence aux politiques discriminatoires visant les Noirs américains à l’époque de la ségrégation.

L’État contrôlé par les républicains veut supprimer le vote des Noirs en Géorgie avec les nouvelles règles, disent les critiques. Cependant, il reste à voir si la loi conduirait réellement à une participation sensiblement plus faible parmi les électeurs démocrates.

Certaines entreprises fortement présentes en Géorgie, comme Coca-Cola et Delta, ont critiqué la nouvelle loi et la Major League Baseball a retiré le All-Star Game 2021 de l’État en signe de protestation. McConnell a déclaré que ces entreprises sont «Se comporter comme un gouvernement parallèle réveillé» et serait «Invitent de graves conséquences si elles deviennent un moyen pour les foules d’extrême gauche de détourner notre pays.»

Les entreprises ne doivent pas recourir au chantage économique pour répandre de la désinformation et pousser les mauvaises idées que les citoyens rejettent aux urnes.

Le chef du GOP estime que la critique hyperbolique et parfois trompeuse du Parti démocrate est motivée par son désir de faire passer une réforme électorale radicale (la loi pour le peuple) à travers le Congrès. Le GOP a qualifié le projet de loi de tentative de prise de pouvoir et d’attaque contre la droite pour que les États décident comment organiser leurs élections.

Les entreprises qui se rangent du côté des démocrates pour critiquer la loi électorale de Géorgie se livrent à des brimades et sont des hypocrites, car elles n’ont aucun problème à faire des affaires dans des États bleus avec des règles plus restrictives sur le vote par correspondance que la Géorgie ne l’a maintenant, a déclaré McConnell.

«Mon conseil aux PDG des entreprises américaines est de rester en dehors de la politique. Ne choisissez pas votre camp dans ces grands combats, » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.





Aussi sur rt.com

CBS News supprime le tweet faisant la promotion de « 3 façons dont les entreprises peuvent LUTTER » sur la loi de vote de la Géorgie après avoir été accusée de « militantisme démocratique »







Compte tenu du confort historique du GOP avec les grandes entreprises et du propre plaidoyer de McConnell pour que les grandes entreprises aient autant d’influence sur la politique qu’elles le souhaitent – sous la forme de dons de campagne et de publicité politique par des tiers – la déclaration n’a pas été bien diffusée en ligne.

« Citizens United », le nom d’une organisation à but non lucratif conservatrice qui a défié avec succès la Commission électorale fédérale devant la Cour suprême d’autoriser une élection sans entraves par le biais de Super PAC, a tendance sur Twitter alors que les gens se précipitaient pour ridiculiser McConnell.

Républicains: L’argent, c’est la parole. Les entreprises sont les gens. Citoyens unis était génial … Les entreprises commencent à s’exprimer d’une manière que les républicains n’aiment pas … Républicains: Corporations, STFU. – Bill Kristol (@BillKristol) 6 avril 2021

Ça va être amusant de regarder les challengers du GOP en 2022 courir sur l’abrogation de Citizens United. – Conor Sen (@conorsen) 5 avril 2021

Certains ont dit que si McConnell voulait vraiment que les entreprises restent en dehors de la politique, il devrait soutenir la même réforme électorale démocrate contre laquelle il s’est prononcé.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!