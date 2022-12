Twitter continue de rater ses cibles publicitaires alors que les malheurs augmentent

M. Musk a également mis à exécution sa menace d’appeler les annonceurs qui ont suspendu leurs dépenses. Lundi, il a publié plusieurs tweets barbelés sur Apple et son directeur général, Tim Cook, notant que le fabricant d’iPhone avait retiré sa publicité sur Twitter. Apple, qui ne fait pas de publicité sur Instagram ou Facebook, avait engagé plus de 150 millions de dollars sur les publicités Twitter en 2022 et l’avait dépassé avec plus de 180 millions de dollars de dépenses publicitaires, ont déclaré trois personnes.

Mais Apple a temporairement suspendu cela après qu’une fusillade a fait cinq morts dans une discothèque LGBTQ à Colorado Springs le 19 novembre, ont déclaré deux personnes. Les grandes marques ont tendance à rappeler la publicité en cas de fusillade ou de catastrophe afin que leurs promotions n’apparaissent pas à côté des nouvelles ou des tweets sur les tragédies.

M. Musk a suggéré que la publicité réduite d’Apple conduirait à la censure sur Twitter. “Apple a pratiquement cessé de faire de la publicité sur Twitter”, a-t-il tweeté. “Est-ce qu’ils détestent la liberté d’expression en Amérique?”