Twitter compte moins de 550 ingénieurs à plein temps

L’effectif à temps plein de Twitter est tombé à environ 1 300 employés, dont moins de 550 ingénieurs à temps plein par titre, selon les dossiers internes consultés par CNBC. Environ 75 des 1 300 salariés de l’entreprise sont en congé dont une quarantaine d’ingénieurs.

L’équipe de confiance et de sécurité de l’entreprise, qui formule des recommandations politiques, des modifications de conception et de produits dans le but d’assurer la sécurité de tous les utilisateurs de Twitter, compte moins de 20 employés à temps plein.

Sous la direction d’Elon Musk, Twitter a réduit ses effectifs par des licenciements massifs, d’autres licenciements et des changements qui ont contraint de nombreuses personnes à démissionner, y compris la fin d’une politique de travail à domicile pour toujours qui avait été mise en place sous l’ancien PDG Jack Dorsey.

Avant que Musk ne dirige un rachat par emprunt de 44 milliards de dollars de Twitter l’année dernière, l’effectif de Twitter s’élevait à environ 7 500 employés. Des licenciements ont fait l’objet de rumeurs en interne et devraient avoir lieu, que la prise de contrôle de Musk se fasse ou non. Cependant, Musk a réduit le personnel de Twitter bien plus que prévu – ou d’environ 80 % selon les dossiers internes et deux employés récents qui ont parlé avec CNBC.

Selon un ingénieur qui a démissionné de l’entreprise, la perte d’employés et la réduction des effectifs rendront plus difficile la maintenance fiable du service tout en développant de nouvelles fonctionnalités.

Cette personne, qui a demandé à rester anonyme tout en discutant d’un ancien employeur, a expliqué que la base de code de l’entreprise est massive et qu’elle nécessite la connaissance de différentes plates-formes et langages de programmation pour maintenir différentes parties de Twitter – les services publicitaires par rapport à la chronologie principale, par exemple. . Les compétences des ingénieurs, ont-ils dit, ne sont pas nécessairement transférables dans tous ces domaines. Et il sera difficile de former des ingénieurs après avoir perdu tant de connaissances institutionnelles, a ajouté cette personne.

En plus d’environ 1 300 employés à temps plein, Musk a également autorisé environ 130 personnes de ses autres entreprises, y compris Tesla SpaceX et The Boring Company, ainsi que des talents de fonds de capital-risque et d’autres entreprises, pour travailler chez Twitter.

Depuis qu’il a repris Twitter, Musk a dû faire face à une réaction des actionnaires de Tesla pour avoir été distrait, pour avoir suscité une controverse politique avec sa stratégie sur Twitter et pour avoir vendu des milliards de dollars de ses actions Tesla pour financer son rachat de Twitter.