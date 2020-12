Twitter a déclaré qu’il était dans la bonne direction d’avoir au moins 50% de femmes dans sa main-d’œuvre mondiale d’ici 2025 et le nombre est maintenant passé à 42,6% (femmes dans tous les rôles) dans l’entreprise alors que 2020 tire à sa fin.

Twitter compte actuellement 38,2% de femmes dans des rôles de leadership et 25,8% de femmes dans des rôles techniques, selon son ‘Inclusion & Diversity Q4 2020’.

«En tant qu’entreprise, nous avons doublé nos engagements plus profonds en matière de leadership, de transparence et de responsabilité – tout cela pour faire progresser notre cheminement pour devenir la société technologique la plus diversifiée et la plus inclusive au monde», a déclaré Dalana Brand, vice-présidente, Expérience des personnes; Responsable Inclusion et Diversité chez Twitter.

En 2019, Twitter a créé un tableau de bord interne de la diversité afin que tout Tweep puisse suivre en temps réel les performances de l’entreprise par rapport à ses objectifs de représentation du personnel.

« Nous avons récemment lancé la version 3.0 de notre tableau de bord de la diversité qui étend considérablement la transparence sur ces mesures, offrant une visibilité à tous les niveaux pour donner à Tweeps l’occasion d’examiner de manière critique les performances de leur équipe et de faire partie de la solution », a déclaré Brand dans un communiqué sur Jeudi.

Twitter a déclaré qu’en 2002, il avait examiné en profondeur la représentation dans les rôles de leadership et l’équité salariale.

«Notre première étape dans ce nouveau domaine examine les différences entre les sexes, que nous partagerons dans notre rapport annuel au début de l’année prochaine. Des travaux sont également en cours pour accroître la transparence salariale et à partir de 2021, nous partagerons avec Tweeps les fourchettes de rémunération de leur personne. position », a expliqué Brand.

À l’avenir, pour qu’une décision d’embauche soit prise pour un poste ouvert, au moins une femme (mondiale) et un candidat noir ou Latinx (États-Unis) doivent avoir été examinés par le jury d’entretien, a-t-elle ajouté.