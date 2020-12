Alors que Twitter qualifie déjà la désinformation sur le coronavirus, comme les allégations selon lesquelles les masques, la distanciation sociale et d’autres meilleures pratiques de santé ne sont pas efficaces, la nouvelle politique concerne spécifiquement les vaccins.

«Dans le contexte d’une pandémie mondiale, la désinformation sur les vaccins présente un défi de santé publique important et croissant», a déclaré Twitter dans un article de blog.

Les tweets qui prétendent que les vaccins causent intentionnellement des dommages, ou des complots sur les dangers des vaccins, seront supprimés conformément à la nouvelle politique de Twitter. Facebook et YouTube ont déjà déclaré qu’ils supprimeraient les fausses allégations concernant les vaccins.

Twitter a déclaré qu’il essaierait également de faire une distinction entre la désinformation pure et simple – qui sera supprimée – et les tweets qui tombent dans une zone grise, comme ceux exprimant des préoccupations concernant les effets secondaires des vaccins. À partir de l’année prochaine, la société ajoutera des étiquettes aux tweets qui «avancent des rumeurs non fondées, des allégations contestées, ainsi que des informations incomplètes ou hors contexte» sur les vaccins.

« Nous donnerons la priorité à la suppression des informations trompeuses les plus nocives et, au cours des prochaines semaines, commencerons à étiqueter les tweets contenant des informations potentiellement trompeuses sur les vaccins », a déclaré la société dans le billet de blog.