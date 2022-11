Twitter commence à offrir des abonnements de vérification de 7,99 $ par mois

Twitter a annoncé samedi qu’il commencerait à facturer aux clients 7,99 $ par mois pour recevoir une coche de vérification sur leurs profils, l’un des nombreux changements de produits dont la société discute depuis le rachat d’Elon Musk il y a un peu plus d’une semaine.

L’annonce a été incluse dans Remarques accompagnant une nouvelle mise à jour de l’application Twitter apparue dans l’App Store d’Apple. Les notes expliquaient que le système de vérification payant était désormais une fonctionnalité du service d’abonnement du site Web, Twitter Blue.

“Le pouvoir au peuple”, disait l’annonce. “Votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà.”

Pour financer son acquisition de Twitter pour 44 milliards de dollars, M. Musk a chargé l’entreprise d’une dette de 13 milliards de dollars, qui s’accompagne de plus d’un milliard de dollars par an en paiements d’intérêts. Cela a mis Twitter sous une énorme pression pour réduire les coûts et augmenter les revenus. Cette semaine, Twitter a licencié environ la moitié des effectifs de l’entreprise, soit environ 3 700 emplois.