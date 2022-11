Twitter commence à licencier des employés

Quelle a été l’impulsion pour écrire le livre?

Je n’arrêtais pas d’entendre ces histoires de racisme qui ressemblaient à des cas isolés. Mais ensuite, il y a eu quelque chose de plus grand quand j’ai rencontré Ricardo Peters [a former financial adviser at JPMorgan Chase whose story of racial discrimination on the job was covered in the Times in 2019]. Il avait une tonne de matériel. Il avait enregistré chaque étape du processus et l’expérience qu’il avait vécue, depuis le moment où il avait l’impression que son patron ne le traitait pas correctement, jusqu’aux interactions qu’il avait eues avec les responsables de JPMorgan et les responsables des ressources humaines.

JPMorgan est pointé du doigt dans le livre. Y a-t-il des entreprises qui, selon vous, s’en sortent mieux, moins bien ?

En fait, je ne pense pas que JPMorgan soit pire que n’importe quelle autre banque. C’est le but. La raison pour laquelle il est plus facile de se concentrer sur JPMorgan est qu’ils sont les plus grands, et ils sont aussi à bien des égards les plus sophistiqués.

Comment comparez-vous le racisme à Wall Street par rapport aux entreprises américaines ?

L’existence du racisme dans cette industrie a un impact tellement dévastateur sur la vie des gens. Cela rayonne vraiment dans le reste de l’économie.

Quelle a été la réaction des banques au livre?

Grillons. Mais je n’ai pas entendu un seul lecteur noir qui n’ait pas dit: “Wow, cela décrit mon expérience.” Ou, ‘Je me sens validé.’ Je reçois une très forte vague de gens qui disent: “Merci d’avoir mis tout cela au même endroit, car c’est notre réalité.”

LA VITESSE DE LECTURE

Offres

Politique

Les partisans de Gigi Sohn craignent que sa nomination à la FCC ne soit bloquée par le lobbying politique de la part de Comcast et Fox News. (Le bord)

Les conseillers de Donald Trump ont averti l’ancien président de ne pas intenter sa dernière action en justice contre Letitia James, la procureure générale de New York. (NYT)

Un test d’extraction en haute mer de composants de véhicules électriques amène les régulateurs internationaux à se demander s’il faut autoriser pleinement la pratique à partir de 2024. (NYT)

Le meilleur du reste

CNBC a annulé l’émission du soir de Shepard Smith, mettant fin à sa dernière incursion dans l’actualité généraliste. (NYT)

D’autres fusées chinoises retombent sur terre. (Washington Post)

L’élimination des embouteillages sur ce tronçon d’autoroute de 1 900 milles en Afrique pourrait être la clé pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement de l’industrie des véhicules électriques. (Bloomberg)

Merci d’avoir lu! Et bien à demain.

Nous aimerions avoir votre avis. Veuillez envoyer vos réflexions et suggestions par e-mail à dealbook@nytimes.com.