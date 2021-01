Twitter classe Guaido parmi les ‘leaders mondiaux’ condamnant la prise de contrôle du Capitole … oublie sa tentative de prise d’assaut du parlement vénézuélien

Une longue liste de présidents et de premiers ministres mondiaux condamnant l’invasion de manifestants pro-Trump dans le bâtiment du Capitole américain compilée par Twitter pour une raison quelconque comprend Juan Guaido du Venezuela.

La candidature de Guaido à la présidence au Venezuela a été lancée il y a deux ans avec le patronage de l’administration Trump. Le raisonnement était qu’il a été élu président de l’Assemblée nationale vénézuélienne et était censé prendre les rênes après la réélection «illégitime» du président Nicolas Maduro. Cependant, en deux ans, il n’a pas réussi à prendre le pouvoir à Caracas, donc le qualifier de «leader mondial» semble un peu exagéré.

L’UE s’est notamment distancée de Guaido cette semaine, l’appelant simplement l’un des représentants composant le «Assemblée nationale sortante élue en 2015», plutôt que président par intérim. L’équipe de transition de Biden aurait refusé de répondre à ses appels téléphoniques.

Guaido n’est peut-être pas la meilleure personne pour juger de la violence politique. Lui et ses partisans ont organisé une poignée de coups d’État infructueux au Venezuela au cours des deux dernières années. À un moment donné, il a tenté de reprendre une base militaire à Caracas avec l’aide de quelques dizaines de soldats. Et avant même d’entrer sur la scène mondiale avec sa candidature, il a joué un rôle important dans les violentes manifestations anti-gouvernementales de droite.

Il n’est pas non plus étranger aux législatures envahissantes. Il y a presque exactement un an, il a tenté de façon dramatique de franchir une clôture entourant le parlement vénézuélien le jour où les députés ont élu le politicien Luis Parra pour remplacer Guaido à sa tête. Les critiques affirment qu’il ne s’agissait que d’un coup de pub, considérant que des images tournées plus tôt dans la journée montraient Guaido entrant librement dans le bâtiment.

#Viral 🔝 El instante en el #JuanGuaido intenta entrar por una reja a la #AsambleaNacional, pero la Fuerza Pública se lo Impide. 📹 Gregory Jaimes.https: //t.co/I2Or9otkZr pic.twitter.com/jWSQhdJIRI – Radio Caracol (@CaracolRadio) 5 janvier 2020

Ainsi, la présence de Guaido sur la liste Twitter peut soulever quelques sourcils. Là encore, la définition de Twitter d’un leader mondial peut ne pas se limiter aux personnes qui dirigent une nation. Le même compilation des messages comprend une par Geert Wilders, l’homme d’affaires et homme politique hollandais controversé qui dirige le parti d’opposition de droite pour la liberté.

L’adversaire vocal de la «Islamisation de l’Europe» peut être qualifié de fasciste par certains de ses critiques, mais il fait partie intégrante de la politique néerlandaise. Son parti détient des sièges dans les deux chambres du parlement néerlandais et a un représentant au Parlement européen. Cela rend sans doute son opinion plus justifiée que celle de Guaido.

