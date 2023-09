Twitter classé bon dernier dans le tableau de bord de la désinformation climatique

Dans une nouvelle évaluation de plusieurs grandes plateformes de médias sociaux, X, anciennement connu sous le nom de Twitter, arrive bon dernier dans la gestion de la désinformation climatique.

UN rapport publié mercredi par Action climatique contre la désinformation (CAAD), une coalition de plus de 50 groupes environnementaux, a marqué plusieurs plateformes de médias sociaux. L’entreprise ayant obtenu le plus de points est la mieux classée dans la lutte contre la désinformation climatique.

Les plateformes pourraient recevoir jusqu’à 21 points de une combinaison de catégories y compris la transparence, la publicité, le contenu des politiques et faire respecter leurs règles en matière de désinformation climatique. X n’a reçu qu’un seul point pour « l’absence de politiques claires qui luttent contre la désinformation climatique, l’absence de mécanismes substantiels de transparence publique et l’absence de preuve d’une application efficace des politiques », indique le rapport.

Tout oles autres plateformes sont mieux classées. YouTube est arrivé deuxième derrière dernier avec 6 points. Meta et Instagram sont à égalité à 8 points, TikTok a reçu 9 points. Pinterest est arrivé en tête avec 12 points.

« Pinterest a été assez proactif en travaillant avec notre coalition en ce qui concerne la mise en place d’une politique de modération de contenu qui lutte contre la désinformation sur le changement climatique », a déclaré à Earther Erika Seiber, porte-parole des Amis de la Terre et de la Coalition d’action climatique contre la désinformation.

Même si les utilisateurs des réseaux sociaux peuvent toujours se déconnecter, les chercheurs ont estimé qu’il est important de tenir ces plateformes pour responsables de leur manque de politiques de désinformation climatique ou de leur manque d’application régulière. Les Américains obtiennent de plus en plus d’informations sur les dernières nouvelles et les problèmes sociaux à partir des applications de médias sociaux. UN Rapport 2021 du Pew Research Center a souligné que près de la moitié des adultes américains recevaient régulièrement leurs nouvelles des médias sociaux.

« [Platforms] avoir un impact substantiel sur la façon dont nous parlons du changement climatique, des solutions climatiques, des énergies renouvelables, et la politique climatique dans son ensemble », a expliqué Seiber. « Tous les événements météorologiques extrêmes survenus au cours de l’été, qu’il s’agisse des vagues de chaleur ou des incendies de forêt à Hawaï, la désinformation a créé beaucoup de confusion autour de la cause des incendies. »

Avant Elon Musk a acheté la plateforme l’année dernièrele l’application avait déjà été interdite des publicités qui contredisaient la science du climat. Mais on ne sait pas exactement comment les nouveaux dirigeants ont résolu ce problème, voire pas du tout. « L’acquisition de la société par Elon Musk a créé une incertitude quant aux politiques toujours en vigueur et à celles qui ne le sont pas », indique le rapport.

La Coalition Action Climat Contre la Désinformation contacté X et les autres plateformes mentionnées dans le rapport lors de la compilation du des informations mais n’a pas reçu de réponse de X. Seiber a expliqué qu’avant que Musk n’achète le site Web, les organisations de justice environnementale comme les Amis de la Terre disposaient d’une source fiable. contact avec X quand il était toujours Twitter. Mais Musk supprimé la modération du contenu de l’entreprise l’équipe, ce qui a conduit à moins d’informations sur la manière dont l’entreprise gère la désinformation.

Le rachat par Musk de X, anciennement Twitter, a eu d’autres conséquences. Des environnementalistes et des experts qui Une fois utilisé le site à des fins éducatives et de renforcement de la communauté, ils ont commencé à constater un changement dans leurs interactions en ligne. Cela a déclenché une exode des voix climatiques.

« Il y a eu un énorme changement. Je reçois tellement d’insultes et de commentaires grossiers maintenant », Mark Maslin, professeur climatologue à Collège universitaire de Londres, a déclaré au Guardian cette année.

