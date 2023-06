Twitter claque les fans de West Ham après que Cristiano Biraghi de la Fiorentina ait subi une coupure sanglante lors de la finale de la Ligue de conférence Europa

Mercredi, la finale de la Ligue de conférence Europa à l’Eden Arena de Prague a connu des scènes laides, grâce à certains fans de West Ham United. Le capitaine de la Fiorentina Cristiano Biraghi a fini par subir une coupure sanglante à l’arrière de la tête après avoir été attaqué avec un objet par les supporters adverses.

L’événement désagréable s’est produit lorsque Biraghi s’apprêtait à tirer un corner. Le footballeur gardait le ballon sur la cible lorsque des bouteilles en plastique, des pièces de monnaie, des briquets et d’autres objets ont été lancés vers lui depuis un stand de West Ham. Biraghi a tenté de gérer la situation calmement, faisant un geste d’applaudissement aux partisans de l’opposition. Mais quelques minutes après l’incident, du sang coulait de la tête de Biraghi, forçant l’arbitre à interrompre la procédure.

Bien que ce ne soit pas la seule fois où les fans de West Ham ont tenté d’attaquer les joueurs de la Fiorentina. Au cours de la première mi-temps, Nicolas Gonzalez de la Fiorentina a été touché par plusieurs objets. Malgré sa frustration, l’attaquant argentin a réagi avec humour. Il a attrapé une tasse jetée de la section de West Ham et a fait semblant d’en boire du liquide. Mais le scénario s’est aggravé avec la blessure de Cristiano Biraghi, qui a dû jouer le reste du match avec un bandage sur la tête. Un groupe de joueurs de West Ham, dirigé par le capitaine Declan Rice, s’est alors approché de leurs fans et a tenté de les calmer.

Les gestes des supporters de West Ham ont été énormément critiqués par les passionnés de football, qui ont épluché leurs réponses sur Twitter. Un utilisateur n’a pas perdu de temps pour l’étiqueter comme « comportement honteux ».

Un autre fan a tweeté : « Les fans de West Ham sont une honte. La tête de Cristiano Biraghi est coupée. C’est dégoûtant.

En laissant tomber une vidéo de l’incident, un utilisateur a qualifié la base de fans de West Ham de « toxique » car ce type de comportement est inacceptable dans les grandes compétitions.

Une personne a exhorté la FIFA à établir une règle stricte concernant ce type d’incident et a tweeté : « Pourquoi pas seulement les fans de cartes ? Pour racisme, pour avoir jeté de la merde et blessé des joueurs, cartonnez les supporters, accordez un penalty. D’autres sports l’ont fait. »

Après le match, West Ham a annoncé que tout fan découvert pour avoir jeté quoi que ce soit sur le terrain lors de la finale de l’Europa Conference League serait suspendu. Le club de Premier League a écrit dans un communiqué officiel : « Afin d’examiner les incidents et de prendre des mesures contre toute personne reconnue coupable d’une infraction, nous travaillerons avec la police et d’autres parties prenantes. Selon notre politique de tolérance zéro, toute personne identifiée verra ses informations fournies aux autorités et obtiendra une interdiction indéfinie, ce qui l’empêchera de voyager avec le Club ou d’entrer dans le stade de Londres.

West Ham, cependant, pourrait remporter le titre de la Ligue de conférence Europa, remportant la confrontation au sommet 2-1. Le match est resté dans la balance jusqu’à la dernière minute du temps réglementaire lorsque l’arrivée à la dernière minute de Jarrod Bowen a fait le travail pour West Ham.