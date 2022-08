Twitter Circle est maintenant disponible – voici ce que c’est et comment cela fonctionne

Twitter a officiellement lancé Twitter Circle – une nouvelle fonctionnalité qui permet aux utilisateurs de publier des tweets qui ne sont disponibles que pour un ensemble sélectionné de personnes, créant un espace similaire à la fonctionnalité “Close Friends” d’Instagram, où les utilisateurs créent une liste d’amis qui peuvent voir les tweets qui ne sont pas disponibles pour les utilisateurs en dehors du “Cercle”.

Twitter Circle est en test depuis mai, et la fonctionnalité est déployée aujourd’hui dans le monde entier pour tous les utilisateurs sur iOS, Android et le Web.

“Twitter Circle est un moyen d’envoyer des Tweets à des personnes sélectionnées et de partager vos pensées avec un public plus restreint. Vous choisissez qui fait partie de votre cercle Twitter, et seules les personnes que vous avez ajoutées peuvent répondre et interagir avec les Tweets que vous partagez dans le cercle », explique Twitter.

Les utilisateurs peuvent ajouter un maximum de 150 personnes à leur cercle d’amis proches et seul le propriétaire du groupe peut voir la liste complète des personnes de son cercle Twitter. Les membres d’un cercle Twitter ne peuvent pas utiliser l’icône Retweet pour partager des Tweets du cercle Twitter sur Twitter ou dans leur propre cercle Twitter.

vous donnant tout le cercle Twitter parce que parfois vos Tweets ne sont pas pour tout le monde ajoutez jusqu’à 150 personnes au vôtre et utilisez-le. s’il vous plaît. pic.twitter.com/D6AE4OhRX5 —Twitter (@Twitter) 30 août 2022

Les utilisateurs peuvent créer un cercle Twitter en composant un Tweet et en appuyant sur le menu Audience, où une nouvelle option Twitter Circle est désormais disponible. Les utilisateurs seront invités à modifier leur “Cercle” et à ajouter des membres à la liste d’amis proches – Twitter affichera une liste de comptes recommandés ainsi que la possibilité de rechercher des utilisateurs.