Twitter cherche à facturer les comptes professionnels – médias

Twitter prévoit de facturer aux entreprises plus de 1 000 dollars par mois pour conserver leurs badges de vérification de l’or, a rapporté samedi le journal The Information. Cela survient alors que le propriétaire Elon Musk continue d’explorer les sources de revenus de la plate-forme de médias sociaux.

Selon les messages internes vus par le point de vente, les entreprises qui refusent de payer les frais perdront leurs badges en or ainsi que leur statut vérifié. S’ils choisissent de payer, ils devront également débourser 50 $ supplémentaires par mois pour chacun de leurs comptes affiliés. Cependant, ces systèmes de tarification ne sont toujours pas finalisés et n’ont pas encore été officiellement publiés, note le point de vente.

Néanmoins, il semble que certaines entreprises aient déjà proposé l’offre. Le consultant en médias sociaux Matt Navarra a tweeté la semaine dernière une capture d’écran d’un prétendu échange de courriels entre un chef de produit Twitter et une entreprise anonyme dans laquelle le premier a informé le propriétaire de l’entreprise que les abonnés à accès anticipé au programme de vérification pour les organisations, qui a été lancé le mois dernier, reçoivent des coches dorées et des badges d’affiliation spéciaux pour leurs associés. Cependant, ils devront payer s’ils souhaitent les conserver.

Le chef de produit a ensuite expliqué que Verified for Organizations coûterait 1 000 $ par mois et 50 $ par poignée affiliée supplémentaire par mois, avec un mois d’affiliations gratuites. La fonctionnalité d’affiliation permet aux entreprises d’ajouter des badges affichant des versions miniatures de leurs images de profil Twitter aux comptes appartenant aux employés, aux cadres et à d’autres membres du personnel associés à l’entreprise.

Lorsque Musk a acquis le site Web de médias sociaux en octobre pour 44 milliards de dollars, il a annoncé qu’il explorerait de nouvelles façons de rentabiliser Twitter et de l’aider à sortir de sa dette de 12,5 milliards de dollars. L’une de ses premières suggestions à cet égard, en plus de licencier près de la moitié du personnel de l’entreprise, était de faire payer à tous les utilisateurs des frais d’abonnement de 8 $ par mois pour la coche bleue convoitée indiquant un compte vérifié.

Le système de coche bleue n’était initialement utilisé que pour vérifier les profils notables des célébrités, des journalistes et des personnes liées au gouvernement. En novembre, cependant, Musk a déployé un nouveau système de vérification avec des badges de couleurs différentes pour différents types de comptes. Les fonctionnaires et les comptes gouvernementaux ont reçu une coche grise gratuite, les particuliers ont reçu la bleue d’origine et les entreprises et les entreprises une coche dorée.