Twitter change discrètement la politique de Covid-19

La plateforme d’Elon Musk ne punira plus les utilisateurs pour “désinformation” sur la maladie

Twitter a déclaré qu’il n’appliquerait plus sa politique de désinformation sur les coronavirus, selon une mise à jour sur la page de transparence Covid-19 de la plateforme qui est passée largement inaperçue depuis sa publication la semaine dernière. Cette décision est intervenue alors que son nouveau propriétaire, Elon Musk, annonçait un “amnistie générale” pour les comptes précédemment suspendus.

La politique de désinformation a été initialement développée en 2020 au milieu de l’épidémie de Covid-19 et était destinée à combattre “nuisible” messages trompeurs sur le coronavirus, les politiques gouvernementales visant à freiner sa propagation et les vaccins associés.

Les utilisateurs qui ont enfreint la règle ont reçu des avertissements. Après deux ou trois grèves, leurs comptes ont été suspendus pendant 12 heures. Après quatre, ils seraient mis en lock-out pendant une semaine, tandis que les contrevenants avec plus de cinq grèves étaient définitivement bannis de la plateforme.

Selon les statistiques publiées par Twitter lui-même, entre janvier 2020 et septembre 2022, les modérateurs de la plateforme ont contesté plus de 11,72 millions de comptes et suspendu plus de 11 000 pour avoir enfreint la règle. Ils ont également nettoyé près de 100 000 éléments de contenu dans le monde dans le cadre de la politique.

La vaste politique de modération est devenue un sujet de débat houleux. Certains ont appelé à plus de censure des messages jugés nuisibles, tandis que d’autres ont fait valoir que cela constituait une suppression de la liberté d’expression.

Depuis que Musk a acquis Twitter pour 44 milliards de dollars le mois dernier, il a apporté un certain nombre de changements spectaculaires à l’entreprise, notamment en licenciant près des deux tiers de son personnel et en réduisant considérablement les équipes de modération et de gestion du site.

Avant Thanksgiving, le milliardaire a également promis de prolonger une “amnistie générale” à un nombre indéterminé de comptes suspendus après avoir organisé un sondage Twitter, dans lequel plus de 72,4 % des 3,1 millions de personnes interrogées ont soutenu cette décision.

Les critiques ont fait valoir que le service de réseautage social pourrait bientôt devenir un foyer de désinformation, d’extrémisme de droite et de discours de haine. Musk, cependant, a insisté sur le fait qu’il souhaitait que Twitter devienne un terrain de jeu équitable et un bastion de la liberté d’expression où les gens peuvent échanger pacifiquement leurs points de vue sur un large éventail de sujets.