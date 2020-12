Mardi a marqué un jour historique lorsque la Grande-Bretagne a finalement publié le COVID-19[feminine vaccin développé par Pfizer et BioNTech, premier pays occidental à commencer à vacciner la population générale.

Alors que Margaret Keenan, une grand-mère de 90 ans, est devenue la première personne au monde à recevoir le vaccin en dehors d’un essai, après l’avoir suivie pour se faire vacciner avec le vaccin convoité, était … attendez, William, 81 ans Shakespeare!

Shakespeare, qui est originaire du Warwickshire dans les West Midlands de l’Angleterre, a reçu sa dose du vaccin à l’hôpital universitaire de Coventry. Le rédacteur en chef de BBC News Health, Hugh Pym, a publié une photo de l’homme qui a reçu le vaccin, et son tweet est rapidement devenu viral en partageant son nom avec le célèbre barde anglais de l’ère élisabéthaine.

Les médias sociaux ont semblé très excités mardi, et cela peut être attribué en partie à l’introduction du vaccin, apportant de bonnes nouvelles bien nécessaires. Les utilisateurs de Twitter ont également partagé l’excitation. Découvrez quelques-unes des réponses qui ont fait diverses références au dramaturge:

Bien à la recherche de ses 456 ans – Matthew Garrahan (@MattGarrahan) 8 décembre 2020

Regardez, ce brave firmament surplombant, ce majestueux toit parsemé de Pfizer d’or. – David M Barnett (@davidmbarnett) 8 décembre 2020

J’aime tout ça. Le vaccin, Margaret, Will Shakespeare et ces réponses ont égayé ma journée à l’infini 🌞 – Samantha Dawson (@ samdee42) 8 décembre 2020

C’est beaucoup de bruit pour rien. – James Barisic 🇭🇷 🇫🇷 🇪🇺 (@jamesmb) 8 décembre 2020

L’Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) a approuvé le vaccin Pfizer-BioNTech pour une utilisation d’urgence, qui, selon elle, est efficace à 95% pour prévenir la maladie en un temps record – à peine 23 jours depuis la première introduction de Pfizer données du dernier essai clinique. Les plus de 80 ans, les travailleurs des maisons de retraite et les travailleurs de la santé et des services sociaux à haut risque sont les premiers à recevoir le nouveau vaccin.