Twitter Blue Tests Verification With Government ID and Selfie

X (le site de médias sociaux anciennement connu comme Twitter) est en train de lancer une nouvelle fonctionnalité de vérification d’identité qui pourrait s’avérer controversée. La fonctionnalité, qui n’est actuellement proposée / forcée qu’en premium Abonnés « bleus »demande aux utilisateurs de fournir un selfie et une photo d’une pièce d’identité émise par le gouvernement pour vérifier qu’ils sont bien ceux qu’ils prétendent être.

M. Tweet Fumbles Super Bowl Tweet

La nouvelle fonctionnalité a été notée à l’origine par le chercheur d’applications Nima Owji, qui a posté des captures d’écran de l’annonce de X sur son profil la semaine dernière. « Vérifiez votre compte en fournissant une pièce d’identité émise par le gouvernement. Cela prend généralement environ 5 minutes », lit une capture d’écran partagée par Owji. L’avis comprend un formulaire de consentement que les utilisateurs doivent accepter et qui permet à X de stocker les données de l’utilisateur, y compris les données biométriques, jusqu’à 30 données à des fins de « sûreté et de sécurité, y compris la prévention de l’usurpation d’identité ».

Capture d’écran : Lucas Ropek/X

PC Magazine rapports que le site de microblogging s’est associé à Au10tix, une société israélienne de vérification et de gestion d’identité, pour fournir le nouveau service. Sur son site, Au10tix se vante qu’il utilise « une technologie d’IA et d’apprentissage automatique de pointe » pour vérifier les utilisateurs en 4 à 8 secondes, et revendique comme clients un certain nombre de grandes plates-formes technologiques, notamment Google, Uber, Microsoft et PayPal. Le site de la société note également son utilisation de la technologie de reconnaissance faciale pour « vérifier l’identité des clients et des nouveaux commerçants ». Gizmodo a contacté la société pour obtenir des commentaires et mettra à jour ce message si nous recevons une réponse.

Elon Musk, le chef suprême de X, n’a pas encore commenté publiquement la nouvelle fonctionnalité. Dans ce qui est aussi proche du commentaire officiel que vous obtiendrez de la plate-forme ces jours-ci, quelqu’un a ajouté un note de la communauté à l’article de PCMag qui lit: « La vérification d’identité va être une couche de vérification facultative pour les utilisateurs de X Blue. Cela n’affectera en aucune façon les utilisateurs non-Blue. La source de la note est un article de SocialMediaToday, qui, lui-même, est basé sur les recherches d’Owji et déclare que « les abonnés XBlue pourraient éventuellement avoir besoin de fournir une confirmation d’identité gouvernementale pour déverrouiller toutes les fonctionnalités XBlue ».

Bien que les détails entourant le nouveau processus de vérification de X soient rares, le système semble rappeler d’autres efforts de vérification Web qui ont surgi ces dernières années. Plus particulièrement, le système de X rappelle le Processus de vérification biométrique ID.me que l’IRS a piloté pour son site Web l’année dernière. Comme la nouvelle fonctionnalité de X, ce système impliquait également de soumettre des données biométriques et des documents émis par le gouvernement à un sous-traitant tiers pour vérifier l’identité d’un utilisateur.

Le potentiel et le danger des nouvelles normes de vérification

La vérification d’identité sur Internet a toujours été un sujet délicat. Les critiques et les défenseurs des libertés civiles ont largement condamné tente d’instituer une vérification obligatoire de l’identité sur les sites populaires, car ils y voient une violation de la vie privée. Cependant, personne ne prétend que l’anonymat sur Internet n’a pas non plus ses inconvénients. Historiquement parlant, Twitter a été un immense vecteur d’erreurs désinformationdont une grande partie a été alimentée par le manque général de normes de vérification de la plate-forme (comptes de robots et profils anonymes ont toujours fleuri sur le site). Certains ont fait valoir que la vérification obligatoire de l’identité pourrait efficacement éradiquer ce type de pollution de l’information, bien que les préoccupations concernant la confidentialité aient largement empêché la mise en œuvre de telles politiques. Les critiques soutiennent que les avantages de l’anonymat sur des sites comme X l’emportent largement sur le détriment des campagnes de désinformation effrénées.

Pourtant, l’attrait de la vérification dans certains milieux semble croître. La sécurité des enfants, en tant que question politique, a conduit à un nouvel accent sur la création de réglementations qui obligeraient les plateformes à révéler qui sont leurs utilisateurs, une multitude d’États de droite ont récemment institué ID exigences de vérification pour les sites pornographiqueset l’Europe est occupée formuler des lois cela créerait de nouvelles identités vérifiées liées aux dépenses numériques. Même la crypto-communauté Web obsédée depuis longtemps par la confidentialité semble se diriger vers de nouveaux systèmes de vérification d’identité (nous sommes te regarde, Worldcoin).

On ne sait pas comment le nouveau système de vérification de X se déroulera ou si quelqu’un trouvera l’idée d’envoyer une photo de son permis de conduire à Elon Musk attrayante. Pourtant, les internautes devraient probablement se préparer à un Internet qui ressemble de plus en plus à cette version vérifiée du Web et moins au Far West en roue libre qu’ils connaissaient.