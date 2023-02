Twitter Blue s’étend à l’Inde et au Brésil et augmente la limite de tweet à 4 000 caractères

Twitter était autrefois une plate-forme de médias sociaux où les utilisateurs n’avaient que 140 caractères pour dire ce qu’ils avaient à dire. Plus tard, il est passé à 280, puis la plate-forme a apporté des fils de discussion, et maintenant les utilisateurs de Twitter Blue obtiennent 4 000 caractères par tweet, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’être clair avec une poignée de mots.

besoin de plus de 280 caractères pour vous exprimer ? nous savons que beaucoup d’entre vous le font… et bien que nous aimions un bon fil, parfois vous voulez juste tout tweeter en même temps. nous comprenons cela. nous introduisons donc des Tweets plus longs ! tu vas vouloir vérifier ça. appuyez dessus 👉… https://t.co/lge9udRzLE – Twitter Bleu (@TwitterBlue) 8 février 2023

Pendant ce temps, l’abonnement payant a été déployé en silence sur d’autres marchés. Les nouveaux pays où les utilisateurs peuvent acheter Twitter Blue sont la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et l’Espagne en Europe ; l’Arabie Saoudite, l’Inde et l’Indonésie en Asie ; et le Brésil en Amérique latine.

Les prix pour iOS et Android sont les mêmes, tandis que les utilisateurs Web peuvent payer des frais moins élevés.

Pays Tarification iOS

(mensuel) Tarification Android

(mensuel) Tarification Web

(annuellement)

Arabie Saoudite DAS 42 DAS 42 DAS 30 DAS 315

France, Allemagne, Espagne, Italie, Portugal 11 € 11 € 8 € 84 €

Inde 900 INR 900 INR 650 INR 6 800 INR

Indonésie 165 000 IDR 165 000 IDR 120 000 IDR 1,25 million IDR

Brésil 60 BRL 60 BRL 42 BRL 440 BRL





Les utilisateurs de Twitter Blue reçoivent des fonctionnalités premium telles que la possibilité de modifier des tweets, des icônes d’application personnalisées, une meilleure navigation dans les tweets, les dossiers et une fonction de lecteur qui déroule les fils pour une meilleure expérience de lecture.

