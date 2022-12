Twitter Blue sera relancé lundi, avec une coche bleue, un prix iOS plus élevé, selon la société

Twitter a tweeté samedi que son service d’abonnement Twitter Blue serait relancé lundi, donnant aux abonnés la désormais controversée “coche bleue”, mais cette fois avec une sorte de processus de vérification destiné à empêcher les usurpations d’identité sur le site. La coche et d’autres fonctionnalités coûteront aux utilisateurs 8 $ par mois s’ils s’abonnent via le Web et 11 $ par mois s’ils s’abonnent sur iOS, a déclaré Twitter.

“Lorsque vous vous abonnez, vous obtenez Edit Tweet, des téléchargements de vidéos 1080p, le mode lecteur et une coche bleue (après examen de votre compte)”, a déclaré la société dans son fil de tweet. On ne sait pas ce que cet examen de compte implique, bien qu’une image incluse dans le fil mentionne la nécessité d’un “numéro de téléphone vérifié”.

Le nouveau propriétaire de Twitter, Elon Musk, joue avec les coches de vérification depuis qu’il a pris la relève. Le mois dernier, il a introduit un abonnement Twitter Blue de 8 $ par mois qui a brouillé la frontière entre les individus authentifiés et les comptes payants. Cela a conduit à une multitude de personnes se faisant passer pour des célébrités et des entreprises, ce qui a semé le chaos et incité Twitter à suspendre les inscriptions à Twitter Blue.

Samedi, Esther Crawford, chef de produit chez Twitter, a déclaré dans sa propre tweeter que “nous avons ajouté une étape de révision avant d’appliquer une coche bleue à un compte comme l’une de nos nouvelles étapes pour lutter contre l’usurpation d’identité”. Lorsqu’un utilisateur de Twitter lui a demandé si l’octroi de la coche bleue impliquerait de vérifier un utilisateur au moyen d’un identifiant, Crawford a répondu“Nous n’avons pas de vérification d’identité dans cette mise à jour.”

Avant que Musk n’ait l’idée de combiner la coche bleue avec le service d’abonnement Twitter Blue, le processus de vérification impliquait traditionnellement des éléments tels que la soumission d’une pièce d’identité émise par le gouvernement et la preuve que vous étiez une “personne éminente”. La configuration de paiement pour vérification de Musk avait des critiques disant que la coche bleue était devenue sans signification.

Fin novembre, Musk a tweeté un plan qui verrait les entreprises obtenir une coche de vérification de l’or, les entités gouvernementales en obtenant une qui est grise. “Le bleu pour les particuliers (célébrités ou non) et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l’activation de la vérification”, a tweeté Musk à l’époque, affirmant que plus de détails seraient fournis ultérieurement. Il a également déclaré que les individus pourraient également avoir un logo secondaire plus petit indiquant “qu’ils appartiennent à une organisation s’ils sont vérifiés comme tels par cette organisation”.

Le fil du samedi sur Twitter a dit le plan des coches dorées et grises pour les entreprises et le gouvernement entrera en vigueur. Ça aussi a dit Les abonnés Twitter Blue “pourront modifier leur identifiant, leur nom d’affichage ou leur photo de profil, mais s’ils le font, ils perdront temporairement la coche bleue jusqu’à ce que leur compte soit à nouveau examiné”. Au cours du récent chaos d’usurpation d’identité, certains utilisateurs de Twitter avaient changé leurs noms d’affichage pour se faire passer pour d’autres.

Twitter n’a pas répondu à un e-mail samedi demandant plus d’informations sur le processus d’examen de la vérification.

Le fil Twitter de samedi a également déclaré que les abonnés de Twitter Blue “monteraient en tête des réponses, des mentions et des recherches”, verraient la moitié des publicités et pourraient publier des vidéos plus longues.

Les abonnés Twitter Blue qui se sont déjà inscrits via iOS pour le prix précédent de 8 $ par mois recevront une notification concernant le nouveau coût iOS mensuel de 11 $ et pourront ensuite choisir de s’abonner via le Web à la place, au tarif de 8 $, Crawford tweeté. Le mois dernier, Musk s’est plaint des frais facturés par Apple aux développeurs et aux entreprises pour les achats des clients effectués via l’App Store sur iOS.

Crawford a déclaré que les versions iOS et Web offriraient les mêmes fonctionnalités et que les utilisateurs d’Android peuvent acheter sur le Web et utiliser Twitter Blue sur leurs appareils.