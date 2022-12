Twitter Blue se relance avec un prix plus élevé pour les utilisateurs d’Apple

Le logo Twitter est visible sur un appareil mobile dans cette photo d’illustration à Varsovie, en Pologne, le 30 octobre 2022. Twitter perd ses utilisateurs les plus actifs selon les recherches effectuées par Reuters. Bien que les tweeters les plus percutants ne représentent que 10 % des utilisateurs mensuels, ils sont ensemble responsables de 90 % de tous les tweets et d’environ la moitié des revenus de l’entreprise.

Twitter a relancé son service d’abonnement Twitter Blue mis à jour lundi après que le nouveau propriétaire de la société, Elon Musk, ait retiré et retardé le lancement en novembre.

Le service coûte 8 $ par mois pour les utilisateurs Web et 11 $ par mois pour les utilisateurs iOS qui l’achètent via Pomme de l’App Store. La différence de prix iOS de 3 $ reflète les récents reproches de Musk concernant la réduction de 30 % par Apple de toutes les ventes numériques réalisées via des applications.

Il semble être en cours de déploiement, de sorte que certains utilisateurs peuvent ne pas encore voir l’option de s’abonner.

Les abonnés avec un numéro de téléphone vérifié recevront une coche bleue une fois leur compte examiné et approuvé, a déclaré Twitter dans un tweeter samedi. Les utilisateurs de Blue pourront également modifier des tweets et accéder en avant-première à de nouvelles fonctionnalités. La société affirme que les abonnés Blue verront “bientôt” moins de publicités, auront la possibilité de publier des vidéos plus longues et apparaîtront en haut des réponses et des mentions.

Dans le cadre de la relance, les entreprises recevront une coche dorée et les gouvernements recevront une coche grise pour aider à prévenir l’usurpation d’identité. Si les utilisateurs souhaitent modifier leur nom d’utilisateur, leur nom d’affichage ou leur photo de profil, ils peuvent le faire, mais ils perdront leur chèque bleu jusqu’à ce que leur compte soit à nouveau examiné, a déclaré Twitter.

Dans un tweet samedi, musc a dit plus de fonctionnalités sont en route.

Twitter Blue a été brièvement lancé en novembre, mais il a été retiré après que les utilisateurs aient abusé de la nouvelle option payante en se faisant passer pour des célébrités et des marques. Un utilisateur se faisant passer pour le géant pharmaceutique Eli Lily, par exemple, a tweeté “nous sommes ravis d’annoncer que l’insuline est désormais gratuite”.

Le cours de l’action d’Eli Lilly chuté brusquement après la publication du faux message, tout comme d’autres sociétés pharmaceutiques comme AbbVie, qui s’est également fait passer pour Twitter.

Musk a déclaré que le service serait relancer le 29 novembremais il a encore été retardé jusqu’à lundi.

La Tesla et le PDG de SpaceX, qui a acquis Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, a déclaré que le nouveau système de vérification serait “le grand niveleur” Et donner “pouvoir au peuple.” Il a été un critique virulent du système précédent de Twitter, qui accordait une vérification à des utilisateurs notables comme des politiciens, des cadres, des membres de la presse et des organisations pour signaler leur légitimité. D’autres réseaux sociaux, comme Facebook et Instagram de Meta, ont des systèmes de vérification similaires.

Les utilisateurs qui ont été vérifiés dans le cadre de l’ancienne politique de Twitter sont marqués comme des comptes vérifiés hérités qui “peuvent ne pas être notables” dans le cadre du nouveau service Twitter Blue. Musc a déclaré dans un tweet lundi que tous les anciens chèques bleus seront supprimés dans quelques mois.

“La manière dont ils ont été distribués était corrompue et absurde”, a-t-il déclaré.