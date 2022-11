Twitter Blue fait face à la colère des comptes parodiques à la traîne de l’abonnement Blue Tick d’Elon Musk

Twitter Blue, déployé dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et quelques autres au début du mois, est maintenant victime d’abus de la part d’utilisateurs qui se sont fait passer pour des célébrités et d’autres personnalités publiques. Les utilisateurs de Twitter du monde entier ont des sentiments mitigés quant au projet d’Elon Musk de créer un « nouveau, meilleur » Twitter. Dans un exemple de chaos créé par ces comptes parodiques, un compte vérifié prétendant être l’ancien président américain George W Bush a fait une blague sur le rôle du 43e président dans la guerre en Irak. Le compte a tweeté : “Tuer des Irakiens me manque.” Il était accompagné d’un emoji au visage triste.

La prochaine chose que vous savez – le même tweet a été retweeté par un compte qui se faisait passer pour Tony Blair, l’ancien Premier ministre britannique. Dans le retweet, il a écrit: “Idem tbh.”

Un autre fil Twitter qui devient viral montre comment la situation devient un peu incontrôlable maintenant. Le fil met en lumière les marques qui pourraient être énervées contre Elon Musk. Regarde:

La situation de la marque vérifiée devient incontrôlable. Fil rapide des marques bleues de Twitter et des marques qui pourraient être énervées contre Elon en ce moment. pic.twitter.com/bZ9PSqZKtf – Lire Jackson Rising par @CooperationJXN (@JoshuaPHilll) 11 novembre 2022

Cela vient du fait que Musk avait précédemment déclaré que les imitateurs seraient “suspendus définitivement” à moins qu’ils ne s’identifient clairement comme des parodies. Aussi, le compte parodique d’Elon Musk qui semait la confusion sur Twitter ces derniers jours a été suspendu.

Il y avait une coche bleue, la photo de profil exacte de Musk et sa biographie. De nombreux utilisateurs de Twitter ont été amenés à croire qu’il s’agissait du vrai tweet de Musk en hindi. Outre les paroles de la chanson et le mème, le compte a également tweeté, “Twitter tere tukde honge gang ko bhi 8 $ dene padenge”, faisant allusion à l’accusation portée par Musk sur la tique bleue.

La personne derrière le compte parodique est Ian Woolford, a rapporté Hindustan Times. Il est professeur d’hindi américano-australien à l’Université La Trobe de Melbourne. Woolford dirige le programme de langue hindi à l’université et enseigne également des cours de culture sud-asiatique. Il parle couramment l’hindi, l’ourdou, le sanskrit, le persan et peut comprendre le bhojpuri et le maithili.

Depuis la prise de contrôle de Twitter par Musk et les licenciements massifs qui ont suivi, les utilisateurs de Twitter ont été en effervescence alors que les inquiétudes concernant la sécurité et la désinformation montaient. De nombreux utilisateurs envisagent de quitter complètement la plate-forme. Ce qui se passe réellement sur Twitter au cours des prochains jours est quelque chose qui reste à voir alors que Musk commence à facturer les gens pour les tiques bleues.

