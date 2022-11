Twitter Blue était l’outil anticapitaliste le plus efficace de tous les temps

La prise de contrôle d’Elon Musk a été un désastre hilarant

Si vous êtes comme moi, vous détestez les milliardaires. En fait, plus que cela, vous détestez aussi vraiment, vraiment les entreprises qui dominent notre vie de tous les jours. La controverse en cours autour de la plate-forme de médias sociaux Twitter, en particulier son système de vérification payante “Blue”, aujourd’hui disparu, embarrasse l’homme le plus riche du monde et fait perdre aux grandes multinationales des dizaines de milliards de capitalisation boursière.

Fin octobre, le PDG milliardaire de Tesla, Elon Musk, a conclu un accord de 44 millions de dollars pour reprendre Twitter. Il a immédiatement supprimé des milliers d’emplois, dont beaucoup dans le service des communications et des postes de haut rang en charge de la confiance et de la sécurité. Ensuite, Twitter Blue, un service qui fournit une vérification officielle moyennant des frais de 8 $ par mois, a été déployé. Le chaos s’ensuivit après cela et le service fut suspendu.

Pour être précis, des tonnes d’imitateurs se sont fait passer pour des personnalités publiques de premier plan. Nous avons vu les faux récits de George W. Bush et de Tony Blair se lamenter sur le fait qu’ils manquent de tuer des Irakiens ; pendant ce temps, quelqu’un se faisant passer pour OJ Simpson a admis le meurtre. Mais ce qui était plus conséquent, c’était le fait que de grandes marques étaient usurpées.

Par exemple, un compte prétendant être la société pharmaceutique Eli Lilly & Co a déclaré que la société offrait de l’insuline gratuite et a immédiatement plongé ses stocks. Un compte censé représenter Lockheed Martin a également déclaré qu’il suspendait les ventes d’armes à l’Arabie saoudite, à Israël et aux États-Unis dans l’attente d’enquêtes sur les droits de l’homme. L’entrepreneur en armement a également vu ses stocks s’effondrer en réponse à ces tweets.

Lire la suite Twitter licencie les sous-traitants alors que la réduction des effectifs se poursuit – médias

La liste continue. Des entreprises comme Chiquita, American Girl, Roblox, BP et Tesla, ainsi que l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) se sont fait passer pour des utilisateurs de Twitter et ont fait des déclarations controversées. Celles-ci allaient de l’éloge de l’apartheid en Israël à la déclaration qu’une entreprise fruitière avait renversé le gouvernement brésilien.

De son côté, Twitter est dans l’eau chaude face à cette situation. C’est évidemment la raison pour laquelle il a suspendu son système de vérification et, dans le même temps, Elon Musk a déclaré que l’entreprise pourrait faire face à la faillite dans un proche avenir. Il ne fait aucun doute que la plate-forme de médias sociaux a perdu une valeur significative depuis la prise de contrôle du PDG de Tesla, probablement à hauteur de plusieurs milliards. Le déploiement de Twitter Blue était un désastre prévisible qui a clairement posé de sérieux défis aux annonceurs, c’est pourquoi ils ont rebondi de la plate-forme de médias sociaux.

Mais même s’il est vrai que c’était une décision très malavisée de la part de Musk, il a créé par inadvertance l’arme anticapitaliste la plus redoutable de l’histoire moderne au prix de 8 dollars. N’importe qui avec quelques dollars en poche pouvait, jusqu’à il y a quelques jours à peine, retirer des milliards de valeur à une entreprise maléfique qui détruit la planète, menace la sécurité mondiale ou se livre à des crimes de guerre. C’est une chose remarquable.

Au moins, cela aurait été remarquable s’il avait été laissé seul et non fermé. Pourtant, il y avait suffisamment de comptes qui ont traversé – avec, en même temps, un réseau de confiance et de sécurité étriqué – ce qui signifie que les imitateurs sont toujours courants et que la désinformation est partout. Si vous chargez votre chronologie, vous êtes sûr de voir d’innombrables exemples de fausses nouvelles provenant de comptes vérifiés auxquels vous seriez autrement enclin à faire confiance à première vue avant le déploiement de Twitter Blue. La place publique telle que nous la connaissions n’existe plus – et cela pourrait pousser les gens vers de nouvelles et meilleures plateformes.

Lire la suite Les dirigeants fuient Twitter alors que Musk met en garde contre la «faillite» – médias

Les avantages de Twitter sont nombreux. Il vous permet de lire les actualités, ce qui pourrait être remplacé par la simple lecture directe des organes de presse. Vous pouvez également lire les pensées des gens sans filtre, ce qui pourrait augmenter le nombre d’abonnements à la newsletter sur la route. Vous pouvez également simplement utiliser une plate-forme de messagerie comme WhatsApp ou Telegram pour envoyer des messages aux gens, au cas où c’est pour cela que vous utilisez l’oiseau. Ou vous pouvez simplement prendre vos connexions avec le monde réel et abandonner complètement les médias sociaux.

Quoi qu’il en soit, l’ascension fulgurante de la plate-forme de médias sociaux et son effondrement immédiat lorsqu’Elon Musk a pris le pouvoir sont hilarants. L’homme le plus riche du monde s’est retrouvé avec un œuf sur le visage après avoir acheté Twitter, ce que personne ne pensait sérieusement qu’il voulait faire en premier lieu. Mais maintenant, il est coincé avec une application cassée et accumule des dettes au point que, comme indiqué précédemment, l’entreprise pourrait tout simplement faire faillite.

Et les seules victimes de tout ce scandale, outre la réputation de Musk, ont été la valorisation des actions de certaines sociétés ignobles qui sont, franchement, diaboliques. Encore une fois, si vous êtes comme moi, l’annonce de l’implosion de Twitter est une bonne nouvelle pour vous. C’est probablement parce que vous reconnaissez à quel point notre société est inégalitaire et que vous croyez en une forme de justice poétique pour les personnes et les entités qui perpétuent le système.