Twitter Blue est payé Twitter avec ces nouvelles fonctionnalités

Twitter a annoncé aujourd’hui Twitter Blue, une version d’abonnement de Twitter qui ajoute quelques fonctionnalités supplémentaires à votre expérience. Pour l’instant, Twitter Blue est limité au Canada et à l’Australie, mais j’imagine que le plan est de le déployer assez largement au cours des prochains mois.

Avec Twitter Blue, les utilisateurs peuvent choisir de payer 3,49 $ CA ou 4,49 $ AUD et cela vous donnera 3 nouvelles fonctionnalités : des signets, un bouton Annuler Tweet et un mode lecteur.

Pour le nouveau signets fonctionnalité, Twitter vous donne essentiellement l’organisation de Chrome en ce sens que vous pourrez enregistrer des Tweets dans des dossiers. Innovant ? Non. Potentiellement utile aux super tweeters ? Oui.

le annuler Le bouton vous sera probablement utile si vous venez de lancer un Tweet à la hâte et que vous vous rendez compte qu’il y a une faute de frappe. Vous pourrez régler une minuterie jusqu’à 30 secondes qui vous permet d’annuler un Tweet avant qu’il ne soit envoyé. Non, ce n’est pas un bouton d’édition, mais il prévisualise votre Tweet avant de le publier sur votre fil, vous donnant une dernière chance de le corriger.

Et enfin, le Mode lecteur essaie de vous aider à « suivre les longs fils de discussion sur Twitter en les transformant en texte facile à lire afin que vous puissiez lire tout le contenu le plus récent de manière transparente ». Vous savez qu’il n’est plus nécessaire de demander au bot de déroulement du fil de se mettre en route, Twitter va essayer de le faire pour vous.

Vous voulez plus d’avantages en tant qu’utilisateur payant de Twitter ? Vous trouverez des commandes pour les icônes d’application personnalisables, des thèmes de couleurs « amusants » et une équipe de support client dédiée.

Nous vous ferons savoir si Twitter Blue arrive aux États-Unis.

// Twitter