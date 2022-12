Twitter Blue coûtera 11 $ / mois si vous vous inscrivez via iPhone

Le mois dernier, Twitter a lancé un tarif de 8 $/mois pour Twitter Blue, qui comprenait une coche bleue vérifiée. C’était peu de temps avant que les nouveaux abonnements Twitter Blue ne soient suspendus après que les utilisateurs aient immédiatement abusé de la fausse vérification et se soient fait passer pour des personnalités publiques et des entreprises.

Pendant la pause de Twitter Blue, Musk a poussé Apple à ne plus faire de publicité sur la plate-forme et est même allé jusqu’à contester la «taxe secrète de 30%» d’Apple qu’il pensait être un secret pour une raison quelconque. Maintenant, dans un nouveau rapport de L’informationTwitter finalise sa nouvelle tarification pour Twitter Blue.

Twitter Blue coûtera 7 $/mois si vous vous inscrivez via le Web. Cependant, si vous vous inscrivez via un iPhone en utilisant l’application Twitter, cela vous coûtera 11 $/mois. Ce prix plus élevé compensera les frais de 30 % d’Apple pour l’acceptation des paiements via la plate-forme d’Apple. Il existe un historique d’autres services par abonnement essayant de contourner cette taxe. La différence de prix est susceptible d’encourager les clients à s’inscrire via le Web.

Peu de temps après le différend initial de Musk au sujet des frais d’application de 30 %, le PDG de Twitter, Elon, et le PDG d’Apple, Tim Cook, se sont rencontrés à Apple Park et ils ont conclu qu’il y avait un “malentendu” sur Twitter qui aurait été retiré de l’App Store.

Twitter Blue devrait être relancé vendredi.

La source