Lundi, Twitter a temporairement empêché des personnes en Inde de consulter plusieurs comptes appartenant à des militants, des commentateurs politiques, une star de cinéma populaire et un grand magazine de journalisme d’investigation, le Caravane, sur ordre du gouvernement du pays. Tous les récits avaient une chose en commun – ils avaient critiqué le premier ministre nationaliste hindou indien Narendra Modi. Twitter a rétabli les comptes plus de six heures plus tard, disant aux responsables du gouvernement que les tweets et les comptes constituaient la liberté d’expression et étaient dignes d’intérêt.

Cette décision intervient lors d’une répression de la dissidence en Inde et soulève des questions sur le rôle que les entreprises technologiques américaines y jouent. Au cours des dernières semaines, les autorités indiennes ont déposé des plaintes pour sédition contre d’éminents journalistes pour avoir rendu compte des manifestations d’agriculteurs contestant le gouvernement Modi. Au cours du week-end, la police de New Delhi, la capitale de l’Inde, a arrêté deux journalistes, dont l’un est toujours en détention. La semaine dernière, les appels à «tirer» sur les fermiers protestataires se sont déroulés pendant des heures sur Twitter, alors que des milliers de tweets encourageant la brutalité policière inondaient la plateforme. Certains des comptes les plus importants que Twitter a temporairement bloqués dans le pays comprenaient ceux qui ont tweeté des mises à jour sur les manifestations des agriculteurs, en plus de la Caravane. « Le personnel de la Caravane estime que la décision de Twitter de suspendre notre compte officiel est la dernière d’une longue liste d’attaques ciblées qui ont été montées sur la publication pour avoir poursuivi sans crainte des histoires importantes », Vinod K. Jose, rédacteur en chef du magazine, et l’un des journalistes qui avait été accusé de sédition la semaine dernière a déclaré à BuzzFeed News. Après le retour de la caravane sur Twitter, il a tweeté, «Notre compte a été restauré. Aujourd’hui plus que jamais, il est clair que les vrais médias ont besoin de vrais alliés. Nous remercions nos lecteurs, abonnés et contributeurs pour leur soutien indéfectible. » Dans un communiqué, Twitter a déclaré: «De nombreux pays ont des lois qui peuvent s’appliquer aux Tweets et / ou au contenu des comptes Twitter. Dans nos efforts continus pour rendre nos services accessibles aux personnes partout dans le monde, si nous recevons un demande correctement cadrée d’une entité autorisée, il peut être nécessaire de refuser l’accès à certains contenus dans un pays particulier de temps à autre. La transparence est vitale pour protéger la liberté d’expression, c’est pourquoi nous avons une politique de notification pour le contenu retenu. Dès réception des demandes de rétention de contenu, nous en informerons rapidement les titulaires de compte concernés (à moins qu’il ne nous soit interdit de le faire, par exemple si nous recevons une ordonnance du tribunal sous scellés). » Twitter refuse les tweets et les comptes, y compris aux États-Unis, s’il reçoit «une demande valide et correctement cadrée d’une entité autorisée», selon la société site Internet. Ces tweets ou comptes sont généralement visibles dans le reste du monde. La société affirme qu’elle «avertit rapidement les utilisateurs concernés, sauf si cela nous est interdit», et publie les demandes sur Lumen, un projet de l’Université de Harvard. Mais les personnes dont les comptes ont été temporairement bloqués en Inde ont déclaré que Twitter ne les avait pas notifiés avant d’agir. «Ils ne m’ont pas contacté avant de prendre des mesures contre mon compte», a déclaré à BuzzFeed News Sanjukta Basu, un commentateur politique dont le compte Twitter n’a pas été divulgué. Jose a déclaré que Twitter n’avait pas informé le magazine avant de bloquer le compte et n’avait entendu parler de la société qu’une heure après le blocage. «Twitter n’a pas révélé d’où provenait la demande légale de suppression», a-t-il déclaré.