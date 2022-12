Twitter bloque les reportages des journalistes sur le traqueur de vol ElonJet

Musk a expliqué que les interdictions violaient les politiques de confidentialité, mais a interrogé les utilisateurs pour leur demander si les comptes devaient être rétablis.

Elon Musk a défendu sa décision de suspendre temporairement les comptes Twitter de plusieurs journalistes qui ont rendu compte et partagé des liens vers ElonJet, un site Web qui suit les vols du milliardaire. Dans une série de tweets jeudi, Musk a affirmé que les journalistes l’avaient mis en danger, lui et sa famille, en partageant sa position en temps réel.

Quelque temps après son explication initiale, cependant, le milliardaire a lancé un sondage Twitter demandant aux utilisateurs si les journalistes de CNN, New York Times, Washington Post, The Intercept, MSNBC, Mashable et VOX devaient être réintégrés sur la plateforme.

« Réactiver les comptes qui ont doxxé ma position exacte en temps réel ? » Musk a demandé à ses 121,6 millions d’abonnés, offrant les options “maintenant”, “demain”, “dans sept jours” ou “plus longtemps”. Après que 43 % aient déclaré que les comptes devraient être rétablis, il a relancé le sondage avec seulement deux options : « maintenant » ou « dans sept jours ». 59 % des 1,2 million de votes ont choisi « maintenant ».

Musk a ensuite doublé son raisonnement pour l’interdiction, déclarant que les journalistes avaient “a publié mon emplacement exact en temps réel, essentiellement les coordonnées de l’assassinat, en violation directe (évidente) des conditions d’utilisation de Twitter.”

“Si quelqu’un publiait en temps réel les emplacements et les adresses des journalistes du NYT, le FBI enquêterait, il y aurait des audiences à Capitol Hill et Biden prononcerait des discours sur la fin de la démocratie!” le milliardaire a tweeté, soulignant plus tard que le “Les mêmes règles de doxxing s’appliquent aux ‘journalistes’ qu’à tout le monde.”

Lors d’une conférence téléphonique sur Twitter Space plus tard dans la journée, Musk a confronté l’un des journalistes suspendus, Drew Harwell du Washington Post, qui a insisté sur le fait qu’il faisait simplement un reportage sur ElonJet et que Musk avait mal interprété les informations.

“Vous suggérez que nous partageons votre adresse, ce qui n’est pas vrai”, a-t-il déclaré au milliardaire, qui a répondu en expliquant que le partage de liens vers des comptes ou des sites Web qui partagent des informations de localisation en temps réel est considéré comme une “interdiction d’évasion”.

“T’es dox, t’es suspendu, fin de l’histoire, c’est tout” Musk a proclamé avant de mettre fin brusquement à l’appel.

Plus tôt cette semaine, Twitter a suspendu les comptes de l’étudiant de Floride Jack Sweeney, qui avait publié des données en temps réel sur les vols privés des hommes les plus riches du monde, dont Elon Musk, le PDG d’Amazon Jeff Bezos, le PDG de Meta Mark Zuckerberg et le fondateur de Microsoft Bill Gates.

Musk, qui a acheté Twitter pour 44 milliards de dollars fin octobre, avait précédemment déclaré que son “L’engagement en faveur de la liberté d’expression va même jusqu’à ne pas interdire le compte qui suit mon avion, même s’il s’agit d’un risque direct pour la sécurité personnelle.”