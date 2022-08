Twitter bloque le compte du ministère russe des Affaires étrangères

Selon la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, la suspension de sept jours a été imposée le 5 août

Twitter a temporairement suspendu le compte appartenant au ministère russe des Affaires étrangères, ont révélé des responsables à Moscou. Selon la porte-parole du ministère, Maria Zakharova, la mesure punitive a été imposée après que les diplomates ont cité un commandant militaire russe, qui avait allégué que les États-Unis auraient pu être à l’origine de la pandémie de Covid-19.

Mardi, Zakharova a posté un message sur sa chaîne Telegram, disant que le 5 août, Twitter «bloqué pendant sept jours le compte officiel du ministère des Affaires étrangères en anglais.Le diplomate a expliqué que la réaction brutale avait été déclenchée par la publication par le ministère d’un tweet contenant des extraits d’un discours prononcé plus tôt par le chef des troupes russes de protection nucléaire, biologique et chimique, le lieutenant-général Igor Kirillov.

Le tweet du ministère en question citait des allégations selon lesquelles l’Agence des États-Unis pour le développement international aurait pu être à l’origine de la pandémie de Covid-19.

Zakharova a fait valoir qu’il était très douteux que Twitter ait les moyens de vérifier correctement ces affirmations et soit en mesure de “remettre en cause les conclusions du ministère de la Défense sur la base de documents et de données fraîches.”

Elle a rejeté la suspension comme «encore une autre tentative maladroite de fermer notre bouche.”

Selon le diplomate, c’était la première fois que le ministère russe des Affaires étrangères était confronté à «ce genre de sanction.» Zakharova a poursuivi en expliquant que des tweets individuels du ministère avaient été bloqués auparavant, mais pas l’intégralité du compte, bien que pendant une semaine.

Elle a qualifié la décision de Twitter de “au-delà du Bien et du Mal,» soulignant que la Russie est «l’un des pays leaders au monde.”

Le diplomate a ajouté que les ambassades de Russie au Royaume-Uni et en Allemagne ont également été confrontées à des suspensions similaires à plusieurs reprises, notamment à cause de la publication de “faits (réels et non inventés) sur la provocation à Bucha.”

De plus, Zakharova a appelé Twitter pour ne pas avoir traité un «Bacchanale russophobe de la part des politiciens occidentaux, des experts et même des simples usagers,» ou avec les activités de «Trolls et bots ukrainiens” en ligne.

Le responsable russe a déploré que «appels directs à la violence contre les Russes” vont sans contrôle sur la plate-forme de médias sociaux. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères a poursuivi en disant qu’elle ne se souvenait d’aucun cas dans lequel des responsables ukrainiens, qui sont «générer des contrefaçons simplement sauvages” à propos de “atrocités/viols qui auraient été commis par les troupes russes,» avait été suspendu de la même manière.

Zakharova a averti Twitter qu’en “bafouer le principe de la liberté d’expression“Twitter c’est”scier la branche sur laquelle il est assis.« Elle a affirmé que le géant des réseaux sociaux »stagne depuis longtemps,” avec presque aucune confiance en lui et le nombre d’utilisateurs en baisse. Le diplomate a également cité le refus d’Elon Musk d’acheter Twitter comme preuve supplémentaire de sa triste situation.

Elle a conclu en disant que «bien sûr, vous pouvez nous bloquer, mais la vérité éclatera.” Zakharova a ajouté que le ministère russe des Affaires étrangères cessera tout simplement d’utiliser les plateformes américaines qui sont devenues celles de Washington “outil de censure.”

Depuis mardi soir, le compte du ministère est visible, bien que le dernier message publié ici soit daté du 5 août.

Le tweet qui a conduit à la suspension est précédé d’une plaque indiquant qu’il “a enfreint les règles de Twitter sur le partage d’informations fausses ou trompeuses susceptibles de nuire aux populations touchées par la crise.« La plateforme a toutefois noté qu’elle avait choisi de préserver le message »à des fins de reddition de comptes.”

⚡️ Le ministère de la Défense russe dévoile de nouvelles données sur les activités militaires et biologiques des États-Unis et de ses alliés en Ukraine et ailleurs à la lumière de nouvelles informations. ❗️Nous envisageons la possibilité que le #TU AS DIT a participé à l’émergence de #COVID-19[FEMININE 🔗 https://t.co/5tigUP3PWm pic.twitter.com/ZpNa7fLLG1 — MFA Russie 🇷🇺 (@mfa_russia) 4 août 2022

Après le début de l’offensive russe contre l’Ukraine fin février, les autorités russes ont affirmé à plusieurs reprises qu’elles détenaient des preuves de l’existence de laboratoires biologiques secrets américains dans ce pays d’Europe de l’Est. Selon Moscou, les chercheurs y avaient notamment expérimenté des agents pathogènes dangereux.

Les États-Unis et l’Ukraine ont toujours nié ces allégations.

En mars, le gouvernement russe a bloqué Twitter dans le pays, l’accusant de diffuser “faux» à propos de sa campagne militaire.