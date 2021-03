L’Égypte a fait la une des journaux pour une série de catastrophes qui semblent sévir dans le pays la semaine dernière. Les derniers jours ont été témoins d’un chaos, la route maritime la plus fréquentée du monde étant bloquée par un porte-conteneurs géant. Sur 26 mars , une collision entre deux trains dans le sud de l’Égypte a fait 32 morts et plus de 100 blessés et le lendemain, le 27 mars , 18 personnes ont été tuées et 24 blessées lors de l’effondrement d’une résidence au Caire.

