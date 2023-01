Twitter bénéficiera bientôt d’un abonnement sans publicité

L’une des premières choses qu’Elon Musk a faites après avoir pris les rênes de Twitter a été de réorganiser le système de badges et d’introduire l’abonnement Twitter Blue à 8 $ par mois (enfin, 11 $ par mois sur iOS et Android en raison des frais de l’App Store). Cependant, la version actuelle de Blue ne réduit que de moitié les publicités. Musk a tweeté qu’il y aura un abonnement plus cher qui ne montrera aucune publicité.

Combien ça coûtera? Pas clair pour le moment, mais le PDG n’est pas satisfait du fonctionnement actuel des publicités. Il dit qu’ils sont “trop ​​fréquents” et “trop ​​gros”. Twitter abordera les deux problèmes dans les semaines à venir.

De plus, il y aura un abonnement plus cher qui n’autorise aucune publicité – Elon Musk (@elonmusk) 21 janvier 2023

Il existe d’autres plans pour améliorer l’expérience Twitter. Par exemple, Musk dit qu’actuellement, la plupart des utilisateurs passent à côté de “tweets incroyables” de personnes d’autres pays. La barrière de la langue sera surmontée en traduire et recommander les meilleurs tweets d’autres régions (vraisemblablement cela signifie traduit en anglais, Musk n’est pas entré dans les détails).

D’autres améliorations à venir incluent la mémorisation si vous avez sélectionné l’onglet Pour vous ou l’onglet Suivant et la simplification de la mise en signet des tweets.

