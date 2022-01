Twitter Banter d’Elon Musk-McDonald donne naissance à une nouvelle crypto-monnaie et les gens l’achètent

Qu’est-ce qui fait le plus bouger le prix des crypto-monnaies ? Un tweet d’Elon Musk. Et tandis que le PDG de Tesla a la capacité d’influencer les prix des crypto-monnaies en tweetant simplement à leur sujet, cette fois, son tweet a fait quelque chose de différent en donnant lieu à une autre devise, que les gens achètent réellement. Musk a tweeté plus tôt cette semaine que si McDonald’s commence à accepter Dogecoin comme moyen de paiement, il consommera avec plaisir leur Happy Meal. McDonald’s a répondu après quelques heures en disant qu’il était prêt à accepter le Dogecoin si Tesla commençait à accepter le « Grimacecoin », une monnaie fictive basée sur un personnage violet ressemblant à une tache qui apparaît dans les publicités de McDonald’s.

Bien que cette plaisanterie amusante entre Musk et McDonald’s était censée être une blague, elle a rapidement généré une crypto-monnaie «Grimace Coin» qui a rapidement trouvé des acheteurs. Selon un rapport de Fortune, au moins dix « Grimace Coins » sont apparus presque immédiatement sur le réseau Binance Smart Chain. Dans les 24 heures suivant le tweet de McDonald’s, l’une de ces pièces, surnommée «Grimace Coin», avait même un site Web d’aspect professionnel avec le prix de la Grimace Coin grimpant de 6000%. Cependant, la société américaine de restauration rapide a déclaré à Forbes qu’ils avaient aucune affiliation avec la monnaie créée anonymement.

Bien que le « meme coin » ait une page Twitter avec plus d’un millier d’abonnés, de nombreux internautes pensent que « Grimace Coin » est un canular.

McDonald’s avait auparavant lancé une enquête sur les investisseurs en crypto qui avaient du mal à suivre la récente chute du marché à travers un tweet qui disait: « Comment allez-vous les gens qui gèrent des comptes Twitter crypto? »

comment allez-vous les gens qui gèrent des comptes cryptés sur Twitter – McDonald’s (@McDonalds) 24 janvier 2022

De nombreux investisseurs en crypto-monnaie ont répondu à ce tweet avec des photos intentionnellement manipulées d’eux-mêmes travaillant chez McDonald’s après avoir perdu la totalité de leur investissement. Le président salvadorien, Nayib Bukele, a également publié une photo modifiée de lui portant une casquette McDonald’s. El Salvador est devenu l’année dernière le premier pays à accepter le bitcoin comme monnaie légale. Les entreprises qui facilitent le trading de crypto, telles que CoinMarketCap et Binance, ont également répondu au message de McDonald’s.

