Sécurisez votre compte (et cette alt) avec plusieurs clés de sécurité. Vous pouvez désormais vous inscrire et vous connecter avec plus d’une clé physique à la fois sur mobile et sur le Web.Et bientôt: la possibilité d’ajouter et d’utiliser des clés de sécurité comme seule méthode d’authentification, sans aucune autre méthode activée.

La plate-forme de micro-blogging a partagé le développement sur Twitter où elle note que la fonctionnalité «sera bientôt disponible». Le message indique en outre «bientôt disponible, la possibilité d’ajouter et d’utiliser des clés de sécurité comme seule méthode d’authentification, sans qu’aucune autre méthode ne soit activée». Les clés matérielles existent depuis un certain nombre, et lentement, même les ordinateurs portables sont équipés d’un scanner d’empreintes digitales intégré. Alors que les appareils dépourvus de lecteur d’empreintes digitales peuvent toujours en prendre en charge un via une connexion Bluetooth ou un port USB. Cette méthode est également considérée comme plus sûre car les utilisateurs se connectent désormais via l’authentification biométrique.

