Twitter autorise l’édition de messages, mais seulement pour de l’argent

La fonctionnalité tant souhaitée sera disponible plus tard ce mois-ci

Après des années de plaidoirie de sa base d’utilisateurs, Twitter déploie enfin une fonction “modifier le tweet”, a révélé la société dans un article de blog jeudi. Cependant, les utilisateurs ordinaires n’ont pas besoin de postuler.

“Les tweets pourront être édités quelques fois dans les 30 minutes suivant leur publication», a expliqué Twitter dans le message annonçant la nouvelle fonctionnalité, ajoutant que les tweets modifiés seraient clairement marqués d’un «icône, horodatage et étiquette afin que les lecteurs sachent clairement que le tweet d’origine a été modifié.” L’étiquette inclura un “historique d’édition” de style Wikipédia décrivant toutes les versions précédentes afin de “protéger l’intégrité de la conversation», a rassuré les utilisateurs de la plateforme.

Mais malgré les réjouissances populaires auxquelles on pourrait s’attendre à suivre l’introduction de la capacité d’édition tant souhaitée, Twitter la garde sous clé pour le moment. Actuellement en test avec un “petit groupe” à “capturer les premiers problèmes“, la fonction d’édition de tweet sera déployée sur”certains abonnés Twitter Blue” plus tard dans le mois. “Le test sera d’abord localisé dans un seul pays et s’étendra au fur et à mesure que nous apprendrons et observerons comment les gens utilisent Modifier Tweet», a expliqué la plateforme, insistant sur le fait qu’« on n’est jamais trop prudent » avec une telle fonctionnalité.

bien bien bien, regardez ce que nous avons testé… pic.twitter.com/a8fND4xqMM – Twitter Bleu (@TwitterBlue) 1er septembre 2022

Le vice-président des produits de consommation de Twitter, Jay Sullivan, a admis plus tôt cette année que les utilisateurs réclamaient un bouton d’édition plus fort que toute autre fonctionnalité depuis des années. Alors que d’autres grandes plateformes de médias sociaux comme Facebook et YouTube autorisent l’édition du contenu après sa publication, le fondateur et ex-PDG de Twitter, Jack Dorsey, aurait été opposé à l’idée, et l’entreprise reste préoccupée par “abuser.”

Les abonnés Twitter Blue paient 4,99 $ par mois pour les “avantages”, y compris la possibilité de rappeler les tweets, d’organiser le contenu favori en “Collections” et d’utiliser les NFT comme images de profil. La plate-forme a commencé à offrir le service en mars dernier et a récemment augmenté le coût de l’abonnement de 2,99 $.