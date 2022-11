Twitter authentifiera manuellement les comptes vérifiés à partir du 2 décembre

Twitter relancé son programme de vérification en mai dernier après une interruption de plus de trois ans, mais il a de nouveau été suspendu après qu’Elon Musk a repris Twitter. Cependant, Musk a annoncé que Twitter lancera “provisoirement” Verified le 2 décembre et authentifiera manuellement tous les comptes vérifiés avant l’activation de la vérification.

L’authentification manuelle des comptes vérifiés est certainement une bonne idée car après la prise de contrôle de Twitter par Musk, la société a également commencé à proposer les coches bleues aux abonnés éligibles de Twitter Blue sans réellement vérifier les identités, ce qui a conduit à des comptes vérifiés se faisant passer pour des personnalités et des marques populaires.

En plus d’annoncer le lancement provisoire de la vérification, Musk a déclaré que les coches Twitter seront désormais disponibles en trois couleurs – or, gris et bleu. Or pour les entreprises, gris pour les gouvernements et bleu pour les particuliers.

Désolé pour le retard, nous lançons provisoirement Verified vendredi la semaine prochaine. Chèque or pour les entreprises, chèque gris pour le gouvernement, bleu pour les particuliers (célébrités ou non) et tous les comptes vérifiés seront authentifiés manuellement avant l’activation de la vérification. Douloureux, mais nécessaire. – Elon Musk (@elonmusk) 25 novembre 2022

En outre, Musk a déclaré que les individus peuvent désormais avoir un petit logo secondaire, indiquant qu’ils appartiennent à une organisation s’ils sont vérifiés comme tels par cette organisation.

On ne sait pas si Twitter suivra les mêmes critères qu’auparavant pour vérifier les comptes ou s’il sera modifié. Musk a promis une “explication plus longue” sur la vérification la semaine prochaine, afin que nous puissions obtenir plus de clarté à ce sujet.

Tous les humains individuels vérifiés auront le même chèque bleu, car la limite de ce qui constitue « notable » est par ailleurs trop subjective. Les individus peuvent avoir un petit logo secondaire indiquant qu’ils appartiennent à une organisation s’ils sont vérifiés comme tels par cette organisation. Plus d’explications la semaine prochaine. – Elon Musk (@elonmusk) 25 novembre 2022

Espérons que le processus de vérification aura plus de sens maintenant et se sentira moins aléatoire car bien que Twitter offre plus de clarté sur le processus de vérification l’année dernière après la relance, la façon dont Twitter a vérifié les comptes a soulevé des questions et laissé les utilisateurs confus car de nombreux comptes ne remplissaient pas les critères ont pourtant réussi à obtenir la coche bleue.

Notre propre compte Twitter GSMArena s’est vu refuser le statut vérifié à plusieurs reprises depuis l’année dernière au motif qu’il n’est pas assez “notable”, tandis que des comptes imitant de manière flagrante la marque GSMArena fonctionnent librement sur le réseau social, ce qui est ironique et pourrait créer de la confusion. .

Alors que Musk promeut la “liberté d’expression” et lutte contre les faux comptes et les robots spammeurs sur Twitter, nous nous attendons à ce que le milliardaire technologique propose une solution à l’usurpation d’identité et déploie un processus de vérification plus transparent et qui fonctionne pour tous.