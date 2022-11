Twitter aurait retardé les modifications des badges de vérification jusqu’après les élections

Twitter reporte le déploiement des badges de vérification connectés à un service d’abonnement mensuel de 8 $ jusqu’après les élections de mi-mandat de mardi, le New York Times rapporté dimanche.

Twitter a pris la décision après que des informations aient circulé selon lesquelles le la configuration de paiement pour vérification pourrait être lancée dès lundi. Samedi, les notes de version de la dernière itération de l’application Twitter pour l’iPhone d’Apple sont apparues dans l’App Store, avec une section Quoi de neuf qui pointé vers la fonction de vérification dans le cadre du service d’abonnement Twitter Blue.

Les notes indiquaient aux utilisateurs que “à partir d’aujourd’hui” si vous “inscrivez-vous maintenant” à Twitter Blue, “votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà”. Il semble cependant que le programme n’ait pas encore démarré.

“Le pouvoir au peuple”, disait l’annonce. “Votre compte recevra une coche bleue, tout comme les célébrités, les entreprises et les politiciens que vous suivez déjà.”

Twitter a traditionnellement fourni gratuitement des badges vérifiés aux comptes une fois que l’entreprise a déterminé que l’utilisateur est “authentique, notable et actif”. La coche bleue est destinée à signaler aux utilisateurs qu’un compte d’une célébrité, d’un journaliste, d’un homme politique ou d’une autre personnalité publique n’est pas faux.

Mais les utilisateurs et les employés de Twitter ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que les badges pourraient être utilisés pour donner un air d’authenticité à de faux comptes avant les élections de mardi qui pourraient être utilisés pour diffuser des informations erronées sur l’élection et ses résultats. Le Times a rapporté qu’un employé de Twitter a demandé sur une chaîne Slack pourquoi le réseau social “effectuait un changement aussi risqué avant les élections, ce qui a le potentiel de provoquer une interférence électorale”.

Un responsable travaillant sur le projet de badge a répondu dimanche que “nous avons pris la décision de déplacer le lancement de cette version au 9 novembre, après les élections”, a rapporté le Times.

Twitter, qui aurait licencié la quasi-totalité de son équipe de communication, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Depuis qu’Elon Musk a conclu un accord pour acheter Twitter pour 44 milliards de dollars en octobre, il a licencié plusieurs dirigeants et a lancé des idées pour gagner sur le réseau social. Musk, un utilisateur passionné de Twitter, a déclaré que l’entreprise avait beaucoup de potentiel qu’il envisageait de débloquer. Mais il a également été l’un des critiques les plus virulents de Twitter, accusant la société de “ne pas respecter les principes de la liberté d’expression” et l’induisant en erreur sur le nombre de spams ou de faux comptes sur la plateforme.