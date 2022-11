Twitter aurait retardé le lancement de l’abonnement Twitter Blue avec une coche bleue jusqu’après les élections américaines de mi-mandat

Twitter retarderait le lancement de sa nouvelle fonctionnalité controversée d’abonnement Twitter Blue qui donnera automatiquement à tous les utilisateurs payants une coche de vérification bleue, sans aucun type réel de vérification d’identité, jusqu’après les élections de mi-mandat de mardi, selon Le New York Times.

Initialement prévu pour être lancé lundi, le nouvel abonnement Twitter Blue a été vivement critiqué par des responsables gouvernementaux, des entreprises, des marques et des personnes influentes qui considèrent la décision du PDG de Twitter, Elon Musk, de vendre des coches bleues comme irresponsable, mettant de nombreux utilisateurs de haut niveau de Twitter maintenant à risque d’usurpation d’identité et de propagation de fausses informations.

Selon le New York Times, la décision de retarder le déploiement des badges bleus automatiques pour les comptes payants a été prise pour éviter les problèmes avec des utilisateurs vérifiés se faisant passer pour des personnalités politiques ou gouvernementales pendant les élections, ou la création de faux organes d’information réclamant de faux résultats. qui peuvent décourager les autres de voter.

Contrairement au système de vérification actuel, qui oblige les utilisateurs à fournir à Twitter un moyen de vérifier que leur compte est authentique, le nouveau système donnera à tous les utilisateurs un badge bleu, qu’ils soient ou non ceux qu’ils prétendent être.

En plus d’offrir la vérification du badge bleu, le nouvel abonnement de 7,99 $/mois de Twitter offre aux utilisateurs la possibilité de modifier les tweets après leur publication, la possibilité de sélectionner une icône d’application alternative pour modifier l’apparence de l’application, ainsi que des thèmes d’application, la possibilité de personnaliser la barre de navigation de l’application, et plus encore.

Twitter Blue avec vérification sera finalement lancé aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Royaume-Uni.