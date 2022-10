Twitter aurait prévu de facturer 20 $ par mois pour les comptes vérifiés

Les utilisateurs de Twitter avec une coche bleue vérifiée convoitée sur leur compte pourraient bientôt devoir payer pour conserver ce statut.

Les dirigeants de Twitter “envisagent fortement” d’exiger que ceux qui ont la coche gratuite sur leur profil paient 5 $ par mois pour un abonnement Twitter Blue ou perdent leur badge, Casey Newton de Platformer a rapporté Dimanche après-midi. Les dirigeants ont passé le week-end à parler de l’idée et à faire des plans sur la mesure, ont déclaré des sources à Newton.

UN reportage de The Verge, cependant, a suggéré que cela pourrait coûter plus cher que cela. Ce rapport indique que Twitter prévoit de facturer 19,99 $ pour un nouvel abonnement Twitter Blue, et que les coches bleues seront perdues pour les utilisateurs s’ils ne paient pas. Selon le rapport, les utilisateurs disposeront de 90 jours pour s’abonner avant de perdre leur coche bleue. Les employés travaillant sur le projet ont apparemment eu jusqu’au 7 novembre pour mettre en œuvre les changements.

La coche bleue est considérée par certains comme un symbole de statut. Pour être éligibles, les comptes doivent être “notable, authentique et actif.” Cela inclut les témoignages de responsables gouvernementaux ; de personnes représentant des marques de premier plan ; d’organisations de presse et de journalistes ; d’activistes ; de célébrités ; d’athlètes et autres.

Ils sont aussi assez rares. En 2021, sur 360 000 comptes, soit 0,2 % des utilisateurs actifs quotidiens monétisables de Twitter, ont été vérifiés. Pourtant, une telle exigence pourrait fournir à l’entreprise une nouvelle source de revenus à un moment où elle se préparerait à des licenciements sous le nouveau propriétaire d’Elon Musk.

Twitter bleu est un service d’abonnement qui offre plusieurs avantages premium, notamment en permettant aux utilisateurs d’annuler un tweet, de lire des actualités sans publicité, de modifier un tweet publié, d’organiser vos signets dans des dossiers, d’épingler des conversations dans vos DM, de télécharger des vidéos d’une durée maximale de 10 minutes et plus encore. Lors de son lancement en 2021, le service coûtait 3 $, mais le coût mensuel est passé en octobre à 5 $.

Selon les plans qui auraient été discutés, il n’était pas immédiatement clair si le badge bleu serait inclus dans tous les abonnements Twitter Blue. Cela aussi pourrait susciter un plus grand intérêt pour le service d’abonnement.

Les représentants de Twitter n’ont pas répondu à une demande de commentaire.