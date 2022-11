Twitter aurait limité l’accès des employés aux outils de modération de contenu

Dans cette illustration photo, l’image d’Elon Musk est affichée sur un écran d’ordinateur et le logo de twitter sur un téléphone portable à Ankara, Turkiye le 06 octobre 2022.

d’Elon Musk Twitter a retiré certains outils de modération de contenu et d’application des politiques à certains employés avant les élections américaines de mi-mandat, selon Nouvelles Bloomberg.

Cette décision affecte la plupart des employés qui font partie de l’organisation Trust and Safety de Twitter, Bloomberg signalé mardi, citant des sources anonymes. Les membres du personnel ne sont pas en mesure de traiter et de discipliner les comptes d’utilisateurs qui violent les règles de Twitter concernant les discours de haine et la désinformation, à moins qu’ils n’impliquent un préjudice, selon le rapport.

Twitter utilise toujours des outils de modération de contenu automatisés et des sous-traitants tiers pour empêcher la propagation de fausses informations et de messages incendiaires pendant que les employés de Twitter examinent les violations très médiatisées, a déclaré Bloomberg.

Twitter n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de CNBC. Yoel Roth, responsable de la sécurité sur Twitter, a réagi au Bloomberg News dans un tweet.

“C’est exactement ce que nous (ou n’importe quelle entreprise) devrions faire au milieu d’une transition d’entreprise pour réduire les opportunités de risque d’initié”, a-t-il écrit. “Nous appliquons toujours nos règles à grande échelle.”

Vendredi, après avoir conclu son acquisition de Twitter, Musk a déclaré qu’il prévoyait de former un “conseil de modération de contenu”, sans divulguer de détails tels que qui en ferait partie ou ce qu’il ferait. La Tesla Le PDG a ajouté qu’il ne prendrait aucune “décision majeure sur le contenu” ni ne rétablirait les comptes précédemment interdits avant que le conseil ne commence ses travaux.

