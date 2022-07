Twitter aurait dit aux employés de ne pas publier sur l’accord avec Elon Musk

Elon Musk est connu comme le PDG explosif de Tesla et SpaceX, qui tweete constamment apparemment tout ce qui lui passe par la tête. Les employés de Twitter, cependant, sont invités à ne pas toucher à leurs propres boutons “tweet” après avoir envoyé une lettre informant l’entreprise qu’il voulait renoncer à ses 44 milliards de dollars prévus reprendre.

Dans une note qui aurait été envoyée aux employés vendredi par Sean Edgett, l’avocat général de Twitter, la société a déclaré qu’elle devrait s’abstenir de “Tweeter, de relâcher ou de partager tout commentaire sur l’accord de fusion”.

“Nous continuerons à partager des informations lorsque nous le pourrons, mais sachez que nous allons être très limités sur ce que nous pouvons partager entre-temps”, a-t-il ajouté, selon une copie de la note publié plus tôt par The Verge. “Je sais que c’est une période incertaine, et nous apprécions votre patience et votre engagement continu envers l’important travail que nous avons en cours.” Une porte-parole de Twitter a refusé de commenter.

En temps normal, cette lettre serait superficielle, méritant à peine d’être mentionnée. Mais à l’ère des médias sociaux, et plus particulièrement en ce qui concerne Musk et Twitter, cela prend une importance accrue. Les employés de Twitter ont été de plus en plus francs alors que Musk les a attaqués, leur travail et leur compagnie sur tout de la modération du contenu à comment ça rapporte de l’argent.

Maintenant que le conseil d’administration de Twitter s’est engagé à intenter une action en justice pour faire respecter l’offre de 44 milliards de dollars de Musk, communications d’entreprise embarrassantes pourrait être enveloppé dans le costume.

Entre-temps, Musk n’a pas tweeté depuis que sa lettre de retrait de l’accord a été publié avec la Securities and Exchange Commission vendredi. Son dernier tweet, jeudi, portait sur son enthousiasme pour le développement de produits chez Tesla.