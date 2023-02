Twitter arrête son accès gratuit à l’API, version payante en préparation

Dans un nouveau tweet du compte des développeurs de Twitter, la société a annoncé qu’elle fermait son accès gratuit à l’API à partir du 9 février – dans une semaine. Un nouveau niveau de base payant sera bientôt disponible.

Twitter saigne de l’argent chaque année et Elon Musk et son équipe se bousculent pour sauver le réseau social de la faillite. Cela, à son tour, signifie que certaines fonctionnalités de la plate-forme nécessiteront un abonnement afin d’augmenter le flux de revenus. La dernière fonctionnalité à avoir été touchée est l’accès gratuit à l’API pour les développeurs.

À partir du 9 février, les développeurs et les entreprises qui s’appuient sur les API de Twitter devront payer des frais mensuels pour accéder aux données. Dans l’un de ses tweets, la société déclare que Twitter détient l’un des ensembles de données les plus importants et les plus puissants. Elle s’engage donc à maintenir sa relation avec les entités qui utilisent les API du site Web et à permettre également un accès plus rapide et plus complet à l’avenir.

