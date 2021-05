Twitter apporte les grands conseils

Twitter va vraiment trop tard, vous payez les gens pour leurs doux et doux Tweets. Aujourd’hui, le réseau social annoncé le Tip Jar pour envoyer et recevoir des pourboires.

Le Tip Jar sur Twitter vivra dans des profils dans un raccourci qui pourrait donner aux gens plusieurs façons de vous payer. Twitter prend déjà en charge Cash App, Patreon, PayPal, Venmo et Bandcamp pour commencer. Ils disent qu’ils ne prennent aucune coupe et que les utilisateurs d’Android peuvent même envoyer des conseils dans Spaces. Bien foutu!

D’accord, alors vous êtes prêt à devenir un Reply Guy, à devenir viral et à faire de la banque sérieuse, comment commencer? Vous ne pourrez peut-être pas encore le faire. Twitter déclare que « Pour l’instant, un groupe limité de personnes dans le monde qui utilisent Twitter en anglais peut ajouter Tip Jar à leur profil et accepter des astuces » et que « ce groupe comprend des créateurs, des journalistes, des experts et des associations. » À un moment donné, «bientôt», ils donneront accès à davantage de personnes, nous ne savons tout simplement pas qui ou exactement lorsque.

Si vous faites partie du groupe d’élite qui y a accès, rendez-vous dans «Modifier le profil» dans votre application Twitter et recherchez la section «Astuce Jar» pour ajouter des méthodes de paiement.

// Twitter