Twitter apporte les grandes photos

Twitter déploie cette semaine sa fonctionnalité «images plus grandes et meilleures» à tous les utilisateurs sur iOS et Android. J’essaierais de vous décrire ce que cela signifie, mais l’image ci-dessus dit tout.

Vous savez comment Twitter a tendance à recadrer les images qui apparaissent dans votre chronologie, vous obligeant à appuyer dessus pour voir le image complète? Avec ce changement, il semble que vous n’ayez pas nécessairement besoin de le faire. L’image de droite montre une image dans un format plus long et moins recadré pour vous raconter l’essentiel de l’histoire.

Si vous ne voyez pas cela, cherchez une mise à jour ou tuez votre application Twitter et rouvrez-la ou publiez une photo et voyez ce qui se passe ou… Je ne sais pas comment l’obtenir. Je ne pense pas que ma bêta Twitter l’ait encore, alors dites-moi si c’est cool ou pas.

De manière générale, je ne sais pas comment voir moins de Tweets à l’écran pourrait être mieux, mais j’essaie de rester ouvert d’esprit.