Twitter applaudit la tentative de Musk de retarder le procès pour un accord de 44 milliards de dollars

Que ce passe-t-il Twitter veut qu’un juge accède à sa demande de tenir un procès de quatre jours en septembre après que la société a poursuivi le milliardaire Elon Musk pour avoir tenté de se retirer d’un accord de 44 milliards de dollars pour acheter la société de médias sociaux. Pourquoi est-ce important Twitter affirme que l’entreprise risque un “préjudice irréparable” si la bataille juridique s’éternise. Et après La juge Kathaleen St. J. McCormick doit tenir mardi une audience sur la requête de Twitter visant à accélérer le processus judiciaire.

Twitter se bat contre le milliardaire Les efforts d’Elon Musk pour retarder un procès sur sa tentative de mettre fin à un accord de 44 milliards de dollars pour acheter le réseau social influent.

La semaine dernière, Twitter a poursuivi Musk pour le forcer à finaliser l’achat. La société a également exhorté un juge à accélérer le processus judiciaire en organisant un procès de quatre jours en septembre. Les avocats de Musk, cependant, veulent que le procès ait lieu le 23 février ou plus tard.

“Ce différend très public nuit à Twitter chaque jour qui passe, Musk est en infraction”, ont déclaré les avocats de Twitter dans un dossier lundi. “Musk amplifie ce mal en utilisant la propre plate-forme de l’entreprise comme mégaphone pour le dénigrer.”

Le dépôt de lundi est le dernier développement de ce qui pourrait devenir une bataille juridique longue et laide entre Twitter et l’homme le plus riche du monde. Musk a déclaré qu’il se retirait de l’accord parce que le réseau social ne lui avait pas fourni suffisamment d’informations pour vérifier que moins de 5 % des 229 millions d’utilisateurs quotidiens de Twitter sont des faux comptes ou des spams. Étant donné que Twitter tire la majeure partie de son argent de la vente de publicités, Musk a déclaré que ces données utilisateur sont un élément important pour comprendre les activités de l’entreprise. Twitter a cependant déclaré dans le procès que les demandes d’informations de Musk étaient “conçues pour tenter de faire échouer l’accord”. La participation du milliardaire dans sa société Tesla a chuté depuis l’annonce de l’accord en avril, de sorte que l’achat de Twitter est devenu plus cher pour Musk, a noté Twitter dans le procès.

Dans un dossier de neuf pages déposé lundi devant le tribunal de la chancellerie du Delaware, Twitter a déclaré que la plainte en cours de Musk concernant le nombre de comptes automatisés ou de robots sur son site est un “spectacle sans rapport avec le contrat” ​​que le milliardaire “veut utiliser pour dénigrer Twitter et prolonger ce litige.” Twitter a également accusé Musk de proposer un calendrier pour le procès qui est “déraisonnablement allongé” et destiné à “compliquer et obscurcir”. La société a déclaré que le tribunal du Delaware avait montré que les litiges liés à l’application des fusions pouvaient être réglés en 60 à 75 jours ouvrables.

La juge Kathaleen St. J. McCormick doit tenir une audience mardi sur la demande de Twitter pour un procès de quatre jours en septembre. La réunion se tiendra via la plateforme de vidéoconférence Zoom plutôt qu’en personne car le juge a été testé positif au COVID-19. L’avocat de Musk, Mike Ringler, n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.