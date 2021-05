Twitter appelle le gouvernement indien à respecter la liberté d’expression

NEW DELHI – Twitter a repoussé jeudi les efforts de plus en plus musclés de l’Inde pour contrôler la parole en ligne, appelant le gouvernement à respecter la liberté d’expression et critiquant ce qu’il a appelé les «tactiques d’intimidation» de la police du pays. La déclaration intervient alors que le gouvernement indien du Premier ministre Narendra Modi fait face à une pression croissante pour sa gestion d’une deuxième vague dévastatrice du coronavirus. Bon nombre de ces plaintes ont été diffusées sur Twitter et ailleurs en ligne. Le gouvernement a décidé de reprendre le récit. Jeudi, Twitter a déclaré avoir reçu un avis de non-respect des lois indiennes sur les technologies de l’information. L’avis demandait à l’entreprise de supprimer tout contenu critiquant la gestion du coronavirus par le gouvernement et les manifestations d’agriculteurs, y compris certaines publiées par des journalistes, des militants et des politiciens. En vertu de la loi indienne, les dirigeants de Twitter en Inde risquent jusqu’à sept ans de prison si l’entreprise ne respecte pas les ordres du gouvernement de supprimer le contenu qu’elle considère comme subversif ou une menace pour l’ordre public et la sécurité nationale.

Dans sa déclaration, le service de médias sociaux basé à San Francisco a déclaré qu’il prévoyait de pousser les dirigeants indiens à modifier les nouvelles réglementations qui ont donné aux autorités une plus grande voix sur les plateformes en ligne. «À l’heure actuelle, nous sommes préoccupés par les événements récents concernant nos employés en Inde et la menace potentielle pour la liberté d’expression des personnes que nous servons», indique le communiqué. Citant les nouvelles réglementations sur les technologies de l’information, il a ajouté que «nous, aux côtés de nombreux membres de la société civile en Inde et dans le monde, sommes préoccupés par l’utilisation de tactiques d’intimidation par la police en réponse à l’application de nos conditions générales de service, comme ainsi qu’avec les éléments essentiels des nouvelles règles informatiques. » La déclaration de Twitter est intervenue quelques jours à peine après que des officiers appartenant à une unité d’élite de la police antiterroriste se sont rendus dans les bureaux de la société à New Delhi, portant un avis protestant contre la façon dont la société avait étiqueté les publications de hauts fonctionnaires du parti au pouvoir en Inde, Bharatiya Janata Party, ou BJP. Ces responsables avaient publié sur Twitter des documents qui, selon eux, fournissaient la preuve que les politiciens de l’opposition prévoyaient d’utiliser la crise des coronavirus dans le pays comme un gourdin politique. Twitter les a qualifiés de «médias manipulés» en réponse aux accusations selon lesquelles les documents avaient été falsifiés.

Même avant que le coronavirus ne frappe, le gouvernement de M. Modi et le BJP avaient pris des mesures de plus en plus fortes pour freiner la dissidence dans le pays de 1,4 milliard. En février, Twitter a bloqué plus de 500 comptes et en a supprimé un nombre indéterminé d’autres en Inde après que le gouvernement a accusé ces comptes de faire des remarques incendiaires à propos de M. Modi dans le cadre de manifestations d’agriculteurs en colère. Les agriculteurs campent à l’extérieur de New Delhi depuis au moins six mois pour protester contre les lois agricoles. Twitter avait plus tôt mentionné il ne prendrait aucune mesure contre des comptes appartenant à des organisations de médias, à des journalistes, à des militants ou à des politiciens, et qu’il ne pensait pas que les ordres de blocage de ces comptes étaient «conformes à la loi indienne». Mais jeudi, la société a reconnu qu’elle avait caché certains comptes non vérifiés dans ces catégories en Inde, même si elle pensait que le contenu était une «liberté d’expression légitime» en vertu du droit indien et international. La société a déclaré la semaine dernière qu’il était en train de rouvrir son processus de vérification pour permettre aux responsables gouvernementaux, aux organisations de médias, aux journalistes et aux militants de demander une coche bleue, un marqueur de crédibilité en ligne, un processus en attente depuis 2017. En avril, le gouvernement de M. Modi a ordonné à Facebook, Instagram et Twitter de supprimer des dizaines de publications sur les réseaux sociaux qui critiquaient sa gestion de la pandémie. L’ordre visait environ 100 postes de politiciens de l’opposition et incluait des appels à la démission de M. Modi. Les nouvelles règles Internet en Inde s’appliquent à une grande variété de médias, y compris les médias numériques, les services de streaming comme Netflix et Amazon et les plateformes de médias sociaux, donnant au gouvernement des pouvoirs étendus pour supprimer rapidement des articles, des publications ou tout autre matériel. Il oblige spécifiquement les entreprises de médias sociaux à nommer des dirigeants basés en Inde qui pourraient être tenus pénalement responsables de toute violation, ainsi qu’à créer des systèmes pour retracer et identifier le «premier auteur» des publications ou des messages jugés «offensants» par le gouvernement. En vertu de la réglementation, annoncée en février, les entreprises de médias sociaux se sont vu attribuer une date limite, qui était mardi, pour nommer les dirigeants qui pourraient être tenus pour responsables.

Twitter a qualifié cette exigence de «dépassement dangereux qui est incompatible avec les principes ouverts et démocratiques». Mercredi, WhatsApp a poursuivi le gouvernement indien dans une mesure très inhabituelle de la part de la plate-forme de messagerie appartenant à Facebook, arguant que les directives étaient inconstitutionnelles. Les avocats et les groupes de défense des droits numériques affirment que les règles menacent de changer fondamentalement la façon dont les Indiens utilisent Internet. «Les règles informatiques sont contraires au cadre démocratique et aux garanties constitutionnelles de l’Inde», a déclaré Apar Gupta, directeur exécutif de l’Internet Freedom Foundation, un groupe de défense des droits. «Plusieurs exigences qui leur sont soumises souffrent d’inconstitutionnalité et portent atteinte à la liberté d’expression et à la vie privée de millions d’internautes en Inde.» Comprendre la crise du Covid en Inde Ce qu’il faut savoir : Les pénuries d’oxygène et de lits d’hôpitaux, ainsi que les faibles taux de vaccination, ont aggravé la flambée des maladies et des décès en Inde. Nombre de cas: Les experts disent que le nombre réel de morts dépasse de loin les chiffres officiels. Ce graphique illustre la croissance des cas connus de Covid au cours des derniers mois à travers le pays. Interdictions de voyager: Les États-Unis ont commencé à restreindre les voyages en provenance de l’Inde et l’Australie a interdit tous les voyages entrants en provenance du pays, y compris parmi ses propres citoyens. Comment aider: Les donateurs du monde entier donnent de l’argent pour les repas, les frais médicaux, les EPI et les réservoirs d’oxygène, entre autres fournitures essentielles.

L’Inde n’est pas le seul pays à avoir cherché à appliquer des réglementations plus strictes sur Internet. Ces mouvements ont suscité des questions sur l’équilibre entre la liberté d’expression et la sécurité et la confidentialité. Aux États-Unis, les politiciens se sont attaqués aux grandes entreprises technologiques comme Facebook et Amazon pour leur influence sur ce que les gens achètent et lisent, ainsi que sur la manière dont les entreprises traitent les données personnelles des utilisateurs. Les responsables européens travaillent sur de nouvelles lois qui donneraient au gouvernement une plus grande autorité pour éliminer la désinformation et d’autres matériaux considérés comme toxiques. Jeudi, le ministère de l’Électronique et des Technologies de l’information, la branche gouvernementale indienne qui a fait pression sur Twitter pour qu’il supprime du matériel, a publié une réponse à la déclaration des entreprises sur Koo, un service concurrent. « Les nouvelles règles sont uniquement conçues pour empêcher les abus et l’utilisation abusive des médias sociaux », a déclaré Ravi Shankar Prasad, ministre indien de l’électronique et des technologies de l’information, dans le communiqué. «Le gouvernement accueille favorablement les critiques, y compris le droit de poser des questions.» Dans un autre déclaration Jeudi, le ministère a critiqué Twitter pour ses commentaires, les qualifiant de «totalement sans fondement, faux et une tentative de diffamation de l’Inde». Il a également déclaré que la protection de la liberté d’expression en Inde n’était pas la «prérogative» de l’entreprise.

La semaine dernière, le gouvernement a demandé que les plateformes de médias sociaux, y compris Twitter et Facebook, suppriment tout le contenu lié aux variantes de coronavirus en Inde, en particulier les publications indiquant que les variantes se propagent dans d’autres pays. Twitter a confirmé avoir reçu la demande, mais n’avait pas supprimé les messages jeudi soir. Facebook n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Au moins l’une des variantes observées pour la première fois en Inde, connue sous le nom de B.1.617.2, dépasse désormais toutes les autres versions du virus en Grande-Bretagne, ont déclaré des scientifiques du Royaume-Uni, et est présente dans au moins 48 autres pays. le demande du gouvernement a qualifié cette affirmation de «complètement fausse». Les avocats de la liberté d’expression ont déclaré que le gouvernement n’avait aucune base légale pour demander aux plates-formes de médias sociaux de supprimer ce contenu, ce qui pourrait s’appliquer aux reportages et aux discussions scientifiques importantes sur le virus en Inde, où il continue de tuer des milliers de personnes par jour, étirant le système de santé du pays bien au-delà de ses limites. «Les nouvelles règles sont comme un collier étrangleur», a déclaré Devdutta Mukhopadhyay, une avocate qui travaille sur les questions de liberté d’expression en Inde. «Le gouvernement tirera dessus quand il le voudra.»