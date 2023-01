Twitter annonce sa décision sur les publicités politiques

La plate-forme d’Elon Musk rejoindra à nouveau d’autres géants des médias sociaux pour autoriser le contenu politique dans les publicités

Twitter est sur le point d’assouplir son interdiction de la publicité politique, affirmant que le changement de politique entrerait en vigueur dans les semaines à venir. L’annonce fait suite à des informations faisant état d’un exode d’annonceurs du site Web après la prise de contrôle de plusieurs milliards de dollars par Musk l’année dernière.

Le compte Twitter Safety de la plateforme a souligné la décision mardi, notant qu’elle serait bientôt “aligner notre politique publicitaire sur celle de la télévision et des autres médias » concernant le matériel politique.

“Aujourd’hui, nous assouplissons notre politique publicitaire pour les publicités basées sur une cause aux États-Unis. Nous prévoyons également d’étendre la publicité politique que nous autorisons dans les semaines à venir », il m’a ditajouter “Nous pensons que la publicité basée sur une cause peut faciliter la conversation publique sur des sujets importants.”

Twitter a initialement interdit certaines formes de publicités politiques en 2019 – avant l’acquisition de la société par Musk en octobre dernier – rompant les rangs avec d’autres sites majeurs tels que Facebook, Instagram et YouTube. À l’époque, Twitter soutenait que l’influence politique ne devait pas être achetée, mais gagnée par l’intérêt public sincère. Cependant, en tant que nouveau propriétaire du site, Musk a poussé à réduire les restrictions de contenu, promettant de faire de Twitter un refuge pour la liberté d’expression tout en inaugurant une série de changements de politique.

La décision de reprendre les publicités politiques pourrait faire partie des efforts visant à créer de nouvelles affaires, car Twitter aurait perdu environ la moitié de ses 100 principaux annonceurs et une poignée de plus petits depuis que Musk a pris le relais. On ne sait pas si ces entreprises reviendront, car un certain nombre d’entreprises ont déclaré qu’elles suspendraient temporairement leurs publicités, certaines citant des inquiétudes concernant la prétendue croissance des discours de haine sur la plate-forme sous la direction de Musk.

Bien que les détails exacts du changement de règle à venir restent flous, Twitter a déclaré qu’il “Assurez-vous d’abord que notre approche d’examen et d’approbation du contenu protège les personnes” avant toute modification, ajoutant que cela en révélerait plus sur le déménagement dans les semaines à venir.