Twitter annonce les fonctionnalités Super Follows et Communautés

Twitter a annoncé deux nouvelles fonctionnalités à venir pour sa plate-forme. Le premier est Super Follows, qui est la première fonctionnalité premium de la société. L’autre est les communautés.

Super Follows permet aux utilisateurs de facturer à leurs abonnés l’accès à un contenu spécial. Pour un montant mensuel fixe, les Super Followers pourront, par exemple, voir du contenu exclusif, recevoir une newsletter réservée aux abonnés, des offres et des réductions sur vos produits, un accès à la communauté, un badge de supporter spécial et plus encore. Les options ici dépendent du compte et de ce qu’ils souhaitent offrir à leurs abonnés.

Cette fonctionnalité est similaire aux options d’abonnement Patreon et YouTube. Il permet aux utilisateurs de gagner directement de leurs abonnés et permet à Twitter de réduire ces revenus.

L’autre fonctionnalité est Communautés. Les utilisateurs pourront créer et rejoindre des groupes ayant un thème ou un intérêt particulier. Ces membres de ces communautés pourront alors voir les publications d’individus partageant les mêmes idées au lieu du caractère quelque peu aléatoire de la structure actuelle de la chronologie.

Il n’y a pas encore de mot officiel sur la disponibilité de ces fonctionnalités.

