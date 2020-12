Quelques jours à peine après que Google a annoncé des mesures pour lutter contre la désinformation autour COVID-19[feminine vaccin (tout comme il l’a fait avec le coronavirus lui-même), la plateforme de micro-blogging Twitter a également annoncé mercredi qu’elle supprimerait les tweets faisant des déclarations fausses ou trompeuses sur le COVID-19[feminine vaccin. Twitter a fait cette annonce dans un article de blog, affirmant que tout tweet affirmant que les vaccins « causent intentionnellement des dommages au contrôle de la population » ou invoquant des théories du complot sera sujet à suppression.

Twitter a également déclaré que tous les tweets suggérant à tort que COVID-19[feminine n’existe pas ou épouser des revendications «largement démystifiées» sera également supprimée. Le site de micro-blogging a déclaré que la nouvelle politique concernant le vaccin COVID-19 sera appliquée à partir de la semaine prochaine. Il a également déclaré qu’il mettrait des avertissements sur les tweets poussant les théories du complot vaccinal à partir du début de l’année prochaine. Ces étiquettes renverront à des informations de santé publique faisant autorité, similaires à celles déjà en place sur les plateformes Facebook et à la façon dont Twitter a dirigé les utilisateurs vers des informations vérifiées lors des élections présidentielles américaines de 2020.

«Nous appliquerons cette politique en étroite consultation avec les autorités de santé publique locales, nationales et mondiales du monde entier, et nous nous efforcerons d’être itératifs et transparents dans notre approche», a déclaré Twitter dans son article de blog. Cela arrive à un moment où les soins de santé les travailleurs à travers les États-Unis ont commencé à recevoir COVID-19[feminine vaccinations après que la Food and Drug Administration (FDA) a autorisé l’utilisation du vaccin Pfizer et BioNTech. Ces vaccinations ont fait l’objet de nombreuses théories du complot, certaines affirmant même que ces vaccins contiendraient des micropuces ou modifieraient l’ADN des gens.

Les nouvelles étiquettes s’ajoutent aux efforts de Twitter pour contrôler la désinformation autour du COVID-19[feminine pandémie. La plate-forme a un COVID-19[feminine dans sa page d’exploration et s’est associé à des organisations de soins de santé comme l’OMS pour afficher des informations vérifiées sur le coronavirus sur Twitter.