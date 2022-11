Twitter ajoute une coche grise pour les comptes légitimement vérifiés

Le propriétaire de Twitter a annoncé que la plate-forme demanderait 8 $ par mois aux utilisateurs pour obtenir une coche de vérification bleue, ce qui viderait essentiellement le sens de la fonctionnalité. Désormais, afin de sauver la face, les médias sociaux ajoutent une deuxième coche grise pour tous les comptes dont la crédibilité et la représentation d’une personne ou d’une organisation réelle ont été vérifiées.

Au moment de la rédaction de cet article, des médias comme le New York Times et The Verge ont la coche grise, tandis qu’Elon Musk, le nouveau propriétaire et actuel PDG de Twitter, n’en a pas.

Esther Crawford, actuellement vice-présidente de Twitter et responsable du projet d’abonnement Blue a confirmé avec un tweet que le label “Officiel” sera utilisé pour faire la distinction entre les abonnés et les comptes vérifiés réels. Tous les comptes qui avaient le chèque bleu avant aujourd’hui n’obtiendront pas automatiquement le nouveau label, a-t-elle ajouté dans un tweet suivant, et le label officiel n’est pas à vendre.

Selon le vice-président, “les comptes qui le recevront comprennent les comptes gouvernementaux, les sociétés commerciales, les partenaires commerciaux, les principaux médias, les éditeurs et certaines personnalités publiques”. La société continuera à expérimenter des moyens de différencier les types de comptes, ce qui signifie que cette solution n’est probablement pas définitive.

