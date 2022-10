Twitter affichera des «vérifications des faits» sur la chronologie de chaque utilisateur américain

La plate-forme étend son programme Birdwatch, qui s’appuie sur des utilisateurs vérifiés pour signaler les tweets qu’ils jugent trompeurs

Twitter a étendu son programme de modération communautaire connu sous le nom de Birdwatch pour cibler tous les utilisateurs basés aux États-Unis, selon une annonce de la société jeudi.

Le programme, introduit pour la première fois en 2021, est commercialisé par Twitter comme une tentative de lutte contre la désinformation sur la plateforme en permettant à un petit groupe de “contributeurs indépendants” pour ajouter des notes à “potentiellement trompeur” tweets.

Ces notes, qui fournissent un contexte supplémentaire ou pointent vers d’autres sources d’informations, sont affichées aux utilisateurs réguliers à côté des tweets originaux, mais seulement après qu’ils ont été votés comme “utile” par d’autres membres de Birdwatch.

Twitter affirme qu’il n’a aucune entrée directe dans laquelle les notes finissent visibles pour les utilisateurs, et que l’utilité d’une note est déterminée par l’open-source de Birdwatch “algorithme de pontage”, qui recherche le consensus entre les groupes où il y a des points de vue différents.

“L’algorithme prend en compte non seulement le nombre de contributeurs qui ont évalué une note comme Utile ou Inutile, mais également si les personnes qui l’ont notée semblent provenir de perspectives différentes”, Twitter a expliqué.

Dans le billet de blog de jeudi, la société affirme que le programme Birdwatch a déjà eu un effet sur le comportement des utilisateurs sur la plate-forme. Twitter indique que les personnes qui voient les notes contextuelles sont 15 à 35 % moins susceptibles d’aimer ou de retweeter les messages et sont également 20 à 40 % moins susceptibles d’être d’accord avec “tweets potentiellement trompeurs” après avoir vu la note Birdwatch.

En septembre 2022, Birdwatch comptait plus de 15 000 contributeurs et invite désormais davantage d’utilisateurs à rejoindre le programme. Twitter dit qu’il espère ajouter environ 1 000 nouveaux contributeurs par semaine. Le vice-président de Twitter, Keith Coleman, a déclaré que la société prévoyait d’étendre éventuellement le programme à toutes les régions du monde une fois qu’il y aurait consensus. “à partir d’un ensemble large et diversifié de contributeurs.”

Alors que certains ont exprimé leur enthousiasme à l’idée que Birdwatch devienne disponible pour tous les utilisateurs américains, le programme a également suscité beaucoup de scepticisme compte tenu des accusations portées contre la plate-forme pour ne pas avoir respecté la liberté d’expression et censuré activement les points de vue conservateurs.

Twitter est actuellement sur le point d’être acquis par le milliardaire Elon Musk, qui a critiqué l’entreprise pour être trop agressive et non transparente dans la suppression des publications et le blocage des utilisateurs. Musk dit que l’entreprise est la nouvelle “mairie publique” et devrait respecter les principes de la liberté d’expression.